Încă o demisie din USR. Deputatul de Timiş Daniel Toda merge alături de Dacian Cioloş

Daniel Toda şi-a anunţat plecarea din USR într-o postare pe Facebook. Deputatul de Timiş susţine că direcţia USR este „tot mai divergentă faţă de obiectivele asumate” şi acuză conducerea partidului că nu ascultă echipa pe care o reprezintă.

„Există momente în viaţă când trebuie să luăm decizii pe care, oricât am încerca, nu le mai putem amâna. (...) USR nu este un partid clasic, precum cele care au guvernat România în ultimele trei decenii. Cu toate acestea, USR este astăzi departe de a mai reprezenta o mişcare capabilă să implementeze politicile publice pe care le-a scris în programe, power point-uri şi candidaturi. Mai mult de atât, direcţia partidului este una tot mai divergentă faţă de obiectivele asumate de USR în timpul frământărilor sociale din 2017-2018 sau imediat după vârful atins în 2019.

Astfel că în ultima perioadă am simţit tot mai mult că îmi încalc promisiunea făcută atât mie, cât şi celor care m-au ales. Poate sunt un visător, însă cred că un lider trebuie să îşi asculte echipa. Cu atât mai mult, un lider politic trebuie să îi asculte nu doar pe membrii partidului care îi sunt alături, dar şi pe cetăţenii care i-au acordat încrederea prin vot. Acesta este crezul meu şi mă regăsesc numai alături de oamenii care îl împărtăşesc. L-am găsit în PLUS şi l-am pierdut în USR. Părăsesc USR cu greu: în ciuda tuturor celor scrise mai sus, am întâlnit aici oameni dedicaţi, serioşi, altruişti, care încearcă cu toată puterea să schimbe mentalităţi şi, încet, să schimbe România (...)”, a scris Toda.