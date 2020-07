În ce condiţii candidează Traian Băsescu la Primăria Capitalei. „PMP va trebui să îşi apere şansele“

Întrebat dacă se înscrie în cursa pentru Primăria Capitalei, Traian Băsescu a răspuns: „Nu e o aluzie, e un lucru foarte serios, adică noi sperăm într-o candidatură a dreptei. Dacă vă aduceţi aminte, eu am fost cel care a insistat şi am fost primul care a lansat ideea Nicuşor, candidatul opoziţiei, candidatul dreptei. Din păcate, înţeleg că USR spune, da, îl susţinem pe Nicuşor, dar cu asta, basta, n-avem nicio treabă să mergem mai departe! Păi, eu îţi dau susţinerea la candidatul la funcţia de primar general, şi tu îmi spui, n-ai nicio treabă la Consiliu. Păi, fără candidat la Primărie, n-o să am niciun consilier general. Dacă se reuşeşte o coalizare a dreptei, foarte bine, PMP va participa la ea, plecând de la susţinerea pentru candidatul la primar general. Dacă nu se reuşeşte o alianţă, PMP va trebui să îşi apere şansele, şi atunci un candidat din interiorul PMP este obligatoriu să se afle pe piaţa politică. Nu exclud posibilitatea ca acel candidat să fiu eu”.

Întrebat dacă nu cumva îl atrage o confruntare politică împotriva lui Victor Ponta, o rivalitate deja cu multă tradiţie pe scena publică românească, Traian Băsescu a afirmat: „Pentru mine e interesantă orice confruntare politică. Orice competiţie este un lucru pe care e păcat să îl refuzi. Dacă ai ocazia să intri într-o competiţie, intră”.