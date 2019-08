Răzvan Iorgu, Director General al CBRE, partener al festivalului „George Enescu“: „Un oraş care cântă este un oraş sănătos şi îi face şi pe oameni să se simtă bine“

Răzvan Iorgu vorbeşte despre motivaţia din spatele implicării companiei CBRE în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu“, precum şi despre importanţa ca muzica să răsune pe străzile oraşului. În acest sens, Iorgu consideră că atunci „când mai mulţi oameni ascultă şi participă împreună la astfel de manifestări, se dezvoltă legături emoţionale - este acel tip de experienţă care creează şi întăreşte o comunitate”.

De asemenea, directorul general al CBRE discută şi despre relaţia dintre muzică şi eficienţa la locul de muncă, punctând că este recomandabilă creearea de „zone muzicale izolate, limitate fonic“, dat fiind că muzica reprezintă o experienţă atât de personală.

„Adevărul“: La ediţia de anul acesta CBRE susţine nu doar Festivalul Internaţional George Enescu ci şi proiectul Oraşul Cântă. Ce v-a motivat să vă implicaţi în acest proiect?

Răzvan Iorgu: Suntem de trei ani alături de Festival şi în această ediţie am vrut să fim mai mult decât susţinători. Să fim mai aproape de acest fenomen cultural şi să devenim chiar facilitatori ai ascultării de muzică clasică. O viaţă armonioasă înseamnă să îmbunătăţim mereu frumuseţea şi calitatea spaţiilor care ne înconjoară. Oraşele prind şi ele viaţă atunci când Teatrul, Muzica, Sculptura, Arhitectura, Poezia, Pictura şi Dansul sunt, la rândul lor, vii.

Credem în puterea comunităţilor de a transforma creativ spaţiile pe care le ocupă, de la clădiri de birouri, la cartiere sau oraşe întregi. Imaginaţi-vă un oraş care cântă, un oraş în care frumosul coboară într-adevăr pe străzile sale, în spaţiile publice şi chiar în zonele de business, acolo unde mulţi dintre noi ne petrecem cea mai mare parte a zilei. Nu ne-am simţi - şi poate chiar am fi - toţi mai buni? Ideea de a duce muzica mai aproape de oameni se potriveşte perfect cu filozofia noastră de business. Punem accent pe starea de bine, pe tehnologie şi flexibilitate cu un singur scop: experienţa pozitivă care te inspiră, te încarcă şi te face mai creativ.

Când eşti lider al unei categorii de piaţă ancorată puternic în existenţa oraşului ai şi o responsabilitate faţă de acesta. Să contribuim la starea generală de bine a acestuia ne bucură şi ne motivează. Cu cât vom fi mai aproape de artă, cu atât oraşul va deveni mai viu iar oamenii vor crede şi mai mult în el.

De ce este important ca muzica clasică să coboare în stradă? Să fie ascultată de cât mai mulţi oameni?

Un oraş care cântă este un oraş sănătos şi îi face şi pe oameni să se simtă bine, să aibă o atitudine pozitivă. Când mai mulţi oameni ascultă şi participă împreună la astfel de manifestări, se dezvoltă legături emoţionale - este acel tip de experienţă care creează şi întăreşte o comunitate. Muzica este un catalizator extraordinar care poate aduce împreună oamenii dintr-o clădire de birouri sau chiar dintr-un întreg oraş.

Dintre activităţile planificate în cadrul „Oraşul Cântă“, o mare parte au loc chiar în clădirile de birouri pe care le administraţi. Cum vedeţi reacţia angajaţilor din acele clădiri? Care a fost reacţia la anunţarea proiectului?

Reacţiile au depăşit aşteptările noastre. Am vrut să obţinem pentru oamenii din clădirile de care avem grijă acelaşi efect spectaculos asupra bunei dispoziţii pe care îl vedem în sediul nostru. La noi la birou, primul care ajunge dimineaţa porneşte muzica din zona de relaxare, iar proprietarii de clădiri au fost încântaţi să poată crea o astfel de stare de bine pentru oamenii din spaţiile lor.

Reacţiile acestea se regăsesc pe pagina de Facebook destinată parteneriatului, FB/CBRE Romania, acolo unde celebrăm acest parteneriat prin postări sau concursuri în care se pot câştiga invitaţii la concertul susţinut de CBRE România în cadrul Festivalului, respectiv cel al Orchestrei Filarmonice din St. Petersburg, condusă de Yuri Temirkanov, avându-l pe Nelson Freire ca solist, din 18 septembrie, la Sala Palatului.

CBRE realizează frecvent studii pentru a înţelege cât mai bine nevoile angajaţilor dintr-o clădire de birouri. Facilităţile oferite angajaţilor, precum spaţiile pentru relaxare sau joacă, sălile de fitness sau spa, restaurantele sau snack-barurile, sunt frecvent întâlnite în clădirile de birouri, dar mult mai rar auzim despre spaţii dedicate evenimentelor sau manifestărilor culturale de orice tip. Se va schimba această tendinţă în viitor? Există un interes din partea următoarei generaţii (generaţia Z) pentru artă la locul de muncă?

Există o tendinţă în prezent de a crea sau regândi anumite spaţii existente pentru a putea găzdui reprezentaţii teatrale în clădirile de birouri. Mai mult, în conceptele de proiectare sunt incluse elemente culturale cu valenţe decorative. Arta plastică, la rândul său, îşi face loc în definirea culturii unei companii şi, implicit, în spaţiile publice ale unei clădiri de birouri. Generaţia Z este deschisă pentru astfel de experienţe culturale, dar întâlnirea lor cu arta la locul de muncă ţine, mai degrabă, de managerii de clădiri.

La fel facem şi noi, prin implicarea în evenimente culturale ale oraşului şi, când este posibil, prin aducerea unor activităţi artistice în spaţiul de lucru, cum este cazul suitei de evenimente Oraşul Cântă care celebrează Festivalul Enescu şi muzica sa. Festivalul Enescu este cel care ne-a deschis apetitul pentru cultură şi, datorită lui, am putut extinde implicarea CBRE şi în alte proiecte cultural-artistice, cum ar fi susţinerea dezvoltării teatrului Griviţa 53 sau Întâlnirile Erudio.

Dar dacă ne gândim mai departe, către generaţia Alfa, cum credeţi vor integra spaţiile de birouri arta peste 10 sau 20 de ani?

Ca părinte, nu am cum să nu observ conectivitatea mereu prezentă şi la îndemâna noilor generaţii. Ştim deja că generaţia Z este prima din istorie care creşte cu foarte puţine amintiri despre viaţa anterioară revoluţiei tehnologice. Dacă privim în urmă, fiecare generaţie îşi găseşte o imagine proprie în arta contemporana. Pentru generaţia Alfa, cred că orice tip de arta conexată cu tehnologia, care poate fi uşor comunicată şi împărtăşită, îşi poate găsi un loc, nu doar fizic, ci mai ales dinamic, adaptabil, mobil. Spre exemplu, ecranele tactile care livrează experienţe vizuale vor fi folosite pe post de pereţi despărţitori sau vor fi create spaţii de tip „eveniment/experienţă”, în care munca însăşi o vei putea percepe ca pe o componentă artistică.

Revenind la studii, există vreo legătură între eficienţa la muncă şi muzică în general / muzica clasică în particular?

Ceea ce ştim din studiile noastre este că starea de bine e unul dintre cei mai importanţi factori care influenţează productivitatea. Dar percepţia muzicii se realizează într-un mod foarte personal. Din acest motiv, să creezi o atmosferă sonoră generală în spaţiul de muncă nu este recomandabil. Poţi, în schimb, să creezi zone muzicale izolate, limitate fonic, în care să îţi asculţi muzica preferată în timp ce lucrezi, iar asta conduce la o stare de bine cu efecte pozitive asupra eficienţei.

În încheiere, ce relaţie ar trebui să existe între un business, precum CBRE, şi cultură? De ce consideraţi că marile şi micile proiecte din zona culturală pot beneficia de sprijinul companiilor private?

Nu suntem prima companie care se implică în viaţa comunităţii. Am văzut cât de mult contează şi le-am urmat exemplul. Sperăm că şi nouă ne vor urma alte companii. Am ales să ne implicăm în cultură plecând de la modul în care oamenii din CBRE România caută să îşi dezvolte nu doar abilităţile profesionale, ci mai ales cele personale, umane. Am mulţi colegi cărora le place muzica, care merg des la concerte sau la teatru. Da, viaţa se desfăşoară cu o viteză care afectează latura umană, însă cred că unul dintre puţinele bastioane care poate ţine piept acestui iureş informaţional rămâne cultura.

