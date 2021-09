Corul Filarmonicii George Enescu, în Nunta de Stravinski, condusă de Vladimir Jurowski la Sala Palatului

Orchestra Filarmonicii „George Enescu” a deschis, sâmbătă seara, pe 28 august 2021, cea de-a 25-a ediţie a Festivalului Internaţional George Enescu, avându-l la pupitrul dirijoral pe reputatul dirijor de origine estonă Paavo Järvi. Festivalul Enescu a prezentat, miercuri, în premieră naţională, lucrările Nunta, Vulpea şi Potopul, de Igor Stravinski, în interpretarea Orchestrei Radiodifuziunii Berlin, sub bagheta maestrului Vladimir Jurowski, în regia multimedia a lui Carmen Lidia Vidu şi cu o distribuţie internaţională, ce l-au inclus şi pe actorul Robert Powell, cunoscut din rolul său în filmul Jesus of Nazareth. Întregul program al concertului de la Sala Mare a Palatului a fost dedicat lui Stravinski, pentru a comemora 50 de ani de la moartea sa.

Cea mai spectaculoasă punere în scenă a fost Nunta, care a implicat 200 de persoane: membrii orchestrei, Corul Filarmonicii George Enescu echipa tehnică (lumini, sunet, tehnicieni de scenă), echipa pentru proiecţii video, echipa TV. Proiecţiile au creat o atmosferă specială şi de aceea au fost folosite lămpi individuale pentru iluminarea partiturilor.

"O altă lucrare foarte cunoscută a fost interpretată tot de Filarmonica George Enescu chiar la deschiderea Festivalului, un lucru foarte semnificativ, fiind prezenţa Orchestrei Filarmonice la ediţia jubiliară. Această lucrare a fost Rapsodia nr. 2. Desigur, vor fi multe lucrări camerale, cum am spus, unele cunoscute, altele mai puţin cunoscute. Vor fi foarte multe lucrări contemporane, aparţinând contemporanilor lui George Enescu", spune coordonatorul Corului FIlarmonicii George Enescu, Iosif Ion Prunner (foto).

"Aş vrea să remarc prezenţa Filarmonicii George Enescu cu trei concerte majore: deschiderea festivalului, prezentarea în primă audiţie pentru România a unei opere aparţinând compozitorului german Korngold, Oraşul Mort, operă amplă şi foarte interesantă pentru public. Este neoromantică, cu multe inflecţiuni orientale. De asemenea, va avea loc prezentarea cantatei Strigoii a lui George Enescu. George Enescu va fi prezent în această ediţie a festivalului cu lucrări inedite, atât camerale, cât şi simfonice. Mă bucur că Filarmonica George Enescu prezentă o lucrare în primă audiţie pentru România, Strigoii, scrisă în jurul anului 1915, care s-a cântat la Berlin. Această lucrare va fi interpretată sub bagheta lui Gabriel Bebeşelea.

Corul Filarmonicii este prezent cu aproximativ şapte lucrări în acest Festival, având bucuria de a cânta alături de Orchestra Radio Berlin, cu care a mai colaborat. Va susţine un program Stravinski, un compozitor foarte cântat în acest festival.

De asemenea, va participa cu opera Die tote Stadt, care va fi cântată alături de Filarmonica Enescu. Filarmonică care îşi continuă tradiţia operelor în concerte pe care le-a cântat în cadrul Festivalului Enescu după Woyzeck, Moise şi Aaron acum avem această lucrare - Die tote Stadt.

Pe 1 septembrie, Corul a colobarat cu directorul artistic al Festivalului Enescu,maestrul Jurowski, primul dirijor al Orchestrei Radio Berlin. De asemenea, va colabora cu Cristian Măcelaru şi cu Orchestra Naţională a Franţei, prezentând lucrări de Enescu şi de Ravel, Poema Română şi, respectiv, Daphnis et Chloé. Este o colaborare pe care am mai avut-o cu această orchestră, în 1998, când la deschiderea Festivalului a cântat Oedip sub bagheta lui Lawrence Foster.

Prezenţa Corului va continua cu Mahler, Simfonia nr. 3, sub bagheta maestrului Christian Badea, prim-dirijor permanent al Filarmonicii. Corul va interpreta cu Orchestra Radio Budapesta, Vox Maris. De asemenea, va avea un concert cu Orchestra de Cameră London Players, cu Marea Missa de Mozart.

Aş vrea să remarc zece concerte, în care sunt prezente formaţiile Filarmonicii. Le doresc mult succes prietenilor şi colegilor mei muzicieni. Suntem bucuroşi şi onoraţi, că interpretăm aceste lucrări în cadrul ediţiei jubiliare. De fapt se reîntregeşte această tradiţie în care de multe ori Filarmonică a deschis Festivalul Enescu. Inclusiv se pare că la prima ediţie Filarmonică a deschis festivalul, deci mult, mult succes, şi invit publicul să fie prezent în sălile de concert", subliniază Iosif Ion Prunner.

Următoarele concerte ale Filarmonicii „George Enescu” în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu

Duminică, 5 septembrie 2021

Ateneul Român, ora 16:30

LONDON MOZART PLAYERS

NICOLAE MOLDOVEANU dirijor

CORUL FILARMONICII GEORGE ENESCU

IOSIF ION PRUNNER dirijorul corului

W.A. Mozart Concertul nr. 4 în mi bemol major pentru corn şi orchestră K. 495

FELIX KLIESER corn

W.A. Mozart Marea Missă în do minor K. 427

ELENA MOŞUC soprană

EMILIE ROSE BRY soprană (laureată a Concursului Internaţional de Canto Georges Enesco de la Paris)

IOAN HOTEA tenor

ADRIAN SÂMPETREAN bas

Vineri, 10 septembrie 2021

Sala Palatului, ora 19:30

ORCHESTRA FILARMONICII GEORGE ENESCU

CORUL FILARMONICII GEORGE ENESCU

FRÉDÉRIC CHASLIN dirijor

IOSIF ION PRUNNER dirijorul corului

NONA CIOBANU regizor multimedia

Erich Wolfgang Korngold - Die tote Stadt (versiune concertantă)

ROLF ROMEI Paul (tenor)

CRISTINA PĂSĂROIU Marietta (soprană)

MARKUS WERBA Frank (bariton)

KISMARA PEZZATI Brigitta (contralto)

DIANA ŢUGUI Juliette (soprană)

STEPHANIE HOUTZEEL Lucienne (mezzosoprană)

MICHAEL GNIFFKE Victorin (tenor)

FLORIN ESTEFAN Fritz (bariton)

ILYA SELIVANOV Contele Albert (tenor)

Luni, 13 septembrie 2021

Sala Palatului, ora 19.30

ORCHESTRA NAŢIONALĂ A FRANŢEI

CORUL FILARMONICII GEORGE ENESCU

CRISTIAN MĂCELARU dirijor

IOSIF ION PRUNNER dirijorul corului

MAXIM VENGEROV vioară

Dmitri Şostakovici - Concertul nr. 1 în la minor pentru vioară şi orchestră op. 77

Henri Dutilleux - Mystère de l’instant pentru orchestră de coarde, ţambal şi percuţie

Maurice Ravel - Daphnis şi Chloé, Suita nr. 2

Sâmbătă, 18 septembrie 2021

Sala Palatului, ora 19.30

ORCHESTRA TONHALLE DIN ZÜRICH

PAAVO JÄRVI dirijor

WIEBKE LEHMKUHL alto

CORUL FILARMONICII GEORGE ENESCU

IOSIF ION PRUNNER dirijorul corului

Gustav Mahler - Simfonia nr. 3, în re minor

Marţi, 21 septembrie 2021

Sala Palatului, ora 19:30

ORCHESTRA SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII UNGARE

CORUL FILRAMONICII GEORGE ENESCU

CHRISTIAN BADEA dirijor

IOSIF ION PRUNNER dirijorul corului

KIAN SOLTANI violoncel

George Enescu - Vox Maris, op. 31

COSMIN IFRIM tenor

Robert Schumann - Concertul în la minor pentru violoncel şi orchestră, op. 129

Bela Bartók - Suita Mandarinul miraculos

Richard Wagner - Uvertura operei Tannhäuser

Joi, 23 septembrie 2021

Ateneul Român, ora 16.30

ORCHESTRA FILARMONICII GEORGE ENESCU

GABRIEL BEBEŞELEA dirijor

Edvard Grieg Peer Gynt op. 23

VLAD IVANOV povestitor

RODICA VICĂ soprană

George Enescu Strigoii

RODICA VICĂ Regina (soprană)

ALIN ANCA Narator

TIBERIUS SIMU Arald (tenor)

FLORIN ESTEFAN Vrăjitorul (bariton)