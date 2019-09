Adevărul.ro transmite, de la 16.30, opera "Don Giovanni" de Mozart

Orchestra de Cameră din Basel (KOB - Kammerorchester Basel) a fost fondată în anul 1984, fiind formată din absolvenţi ai diferitelor conservatoare elveţiene. Structura orchestrei este neobişnuită, în sensul că nu există un dirijor principal, care să exercite un control artistic în conceperea şi implementarea programelor. Este cotată în momentul de faţă una dintre cele mai cunoscute orchestre de cameră europene. Susţine în jur de 90 de concerte pe an, fiind invitată regulat în săli de concerte renumite din Londra, Amsterdam, Köln, Berlin, Zürich, München, Viena, Valencia şi Paris. KOB colaborează cu dirijori de calibru internaţional, printre care Giovanni Antonini, David Stern, Paul McCreesh, Kristjan Järvi, Paul Goodwin, Philippe Herreweghe şi cu solişti precum Cecilia Bartoli, Magdalena Kožená, Emma Kirkby, Jennifer Larmore, Andreas Scholl, Christian Tetzlaff, Julia Fischer, Daniel Hope, Matthias Goerne, Angelika Kirchschlager, Tabea Zimmermann, Renaud Capuçon, Pieter Wispelwey, Thomas Zehetmair, Giuliano Carmignola, Bobby McFerrin, Emmanuel Pahud şi Sabine Meyer. Discografia KOB include înregistrarea integralei simfoniilor lui L.v. Beethoven, sub conducerea lui Giovanni Antonini. Orchestra are o colaborare pe termen lung cu casa de discuri Sony BMG, printre înregistrări numărându-se albumul “Neo-classic modern”, înregistrări cu Angelika Kirchschlager, Marijana Mijanovic, Núria Rial şi Lawrence Zazzo, înregistrări cu operele Riccardo primo şi Concerti grossi de G.F. Händel.

Reprezentaţia va fi nuanţat coordonată de bagheta dirijorului italian Giovanni Antonini (n. 1965). Cu studii muzicale (dirijat şi flaut transversal baroc) în Milano, oraşul său natal, şi la Centrul de Muzică Veche din Geneva, el este co-fondator, alături de Luca Pianca, al Il Giardino Armonico, un ansamblu-pionier de muzică veche italiană, cu care a primit premiul Gramofon, Diapason d’Or şi Choc du Monde de la Musique. În 2014, Antonini şi Il Giardino Armonico au început un proiect care urmăreşte să realizeze şi să înregistreze toate simfoniile lui Joseph Haydn până în 2032, când are loc a 300-a aniversare a naşterii compozitorului. Antonini a colaborat cu muzicieni precum Christoph Prégardien, Christophe Coin, Katia şi Marielle Labèque, Viktoria Mullova şi Giuliano Carmignola. Colaborează regulat cu Orchestra de Cameră din Basel de peste 15 ani.

În distribuţie: Luca Pisaroni (bas-bariton) - Don Giovanni, Sylvia Scwhartz (soprană) - Donna Anna, Miah Persson (soprană) - Donna Elvira, Patrick Grahl (tenor)- Don Ottavio, Giulia Semenzato (soprană) – Zerlina, Alex Esposito (bariton) – Leporello, David Soar (bas-bariton) - Comandorul, Masetto.

