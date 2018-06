Vlad Cosma îşi schimbă declaraţiile în unul din dosarele lui Ghiţă: Procurorii de la DNA Ploieşti m-au ameninţat şi şantajat

Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, martor în dosarul în care Sebastian Ghiţă a fost acuzat ca i-ar fi dat mită un imobil fostului primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu, a anunţat că îşi retrage toate declaraţiile date în procesul pe fond, susţinând că mărturiile ar fi fost date sub presiunea procurorilor DNA Ploieşti, potrivit Mediafax.

Procesul în care DNA contestă achitarea lui Sebastian Ghiţă şi a lui Bădescu a fost amânat pentru data de 24 septembrie.

Mărturiile

Vlad Cosma a declarat în faţa magistraţilor că declaraţiile făcute de acesta în faza de fond a acestui dosar au fost date ca urmare a presiunilor fostului procuror DNA Ploieşti, Mircea Negulescu, şi că el nu a făcut, de bună voie niciun denunţ împotriva lui Sebastian Ghiţă.

„La sfârşitul lunii aprilie 2015, prin mai multe metode, procurorul Mircea Negulescu a încercat să mă determine - şi a reuşit - să semnez mai multe declaraţii de martor protejat, inclusiv denunţuri care, ulterior, au fost declinate către DNA Poieşti, deoarece Negulescu era la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. A fost dictat şi redactat de procurorul Negulescu şi de poliţistul judiciar Mihai Iordache. Eu am formulat o cerere de martor acordare de martor ameninţat, pentru că aceasta era o procedură. (...) Eu nu m-am dus de bună voie la parchet să fac un denunţ împotriva lui Sebastian Ghiţă şi Iulian Bădescu. Nu am cerut statutul de martor protejat şi niciodată nu am solicitat şi beneficiat de vreun articol 19 privind reducerea de pedeapsă în urma acestor declaraţii sau denunţuri”, a precizat, potrivit Mediafax, Vlad Cosma în faţa magistraţilor.





Acesta a mai declarat că, atunci când i s-a cerut să semneze denunţul, în apropiere se afla şi Răzvan Alexe, care a semnat şi el o declaraţie dictată tot de către Mircea Negulescu.





„M-am prezentat a doua zi la doamna procuror Giluela, care mi-a spus că e momentul să-mi susţin la ÎCCJ declaraţia pe care am dat-o ca martor protejat. I-am spus că refuz să susţin declaraţia şi nu doresc să merg la ÎCCJ, moment când a intervenit procurorul-şef Lucian Onea şi pe un ton ameninţător mi-a spus că trebuie să merg şi că nu am ce să fac. Am acceptat să mă prezint la ÎCCJ unde am fost escortat de poliţistul judiciar Gabriela Florea căreia, pe drum spre Bucureşti, i-am spus că nu doresc să susţin declaraţia. Dânsa a continuat în maşină să recitească declaraţia pe care trebuia să o susţin. Când am ajuns la instituţie, am spus că nu doresc să depun mărturie. Ea a sunat la Lucian Onea, de unde a primit indicaţii precise pentru a sta cu mine în cameră, unde eram audiat. În timpul audierii, ea comunica pe Whatsapp cu Lucian Onea, căruia îi spunea că eu opun rezistenţă”, a mai spus Vlad Cosma.