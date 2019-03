VIDEO Ministrul Andronescu declară război Academiei SRI

„Am citit cu interes declaraţiile doamnei ministru şi la început nu ne-a venit să credem. Asta pentru că ne-am exprimat în spaţiul public intenţia de a face reforma în şcoala doctorală a Academiei. Şi nu numai am declarat, ci am şi făcut. Am declanşat un proces de evaluare a tuturor tezelor de doctorat. Verificările noastre sunt finalizate, iar noi am ajuns la concluzia că 40 de astfel de teze de doctorat sunt suspectate de plagiat. Sigur, cele 40 de persoane care au semnat acele lucrări au prezumţia de nevinovăţie până la decizia finală a CNATDCU. Acum, în acea declaraţie (interviul Ecaterinei Andronescu-n.r.), ei sunt acuzaţi că au plagiat, dar în realitate ei sunt numai suspecţi de plagiat. Au toate drepturile să se apere”, spune rectorul Academiei Naţionale de Informaţii.

„Această declaraţie a domnei ministru pare o antepronunţare în condiţiile în care nici măcar nu s-a făcut o evaluare a şcolii doctorale şi nici măcar nu am depus cererea de evaluare. Pe această cale vreau să mă adresez şi domnului Sorin Câmpean, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, să convoace o şedinţă pentru a avea o opinie în acest caz. Pentru că putem constata o imixtiune într-un proces care se dorea transparent. Dar acum mie mi se cere ca, până pe 5 aprilie, să depun dosarul de evaluare a scolii doctorale, dar deja am o sentinţă”, a subliniat rectorul Academiei Naţionale de Informaţii.

Reamintim că, într-un interviu acordat site-ul PressOne.ro , Ecaterina Andronescu a fost întrebată, printre altele, dacă şcoala doctorală a Academiei SRI mai poate primi acreditare având în vedere că 45 din cele 85 de teze de doctorat susţinute în instituţie sunt plagiate. Dintre acestea, 40 de teze au fost reclamate la CNATDCU chiar de Academia SRI. Ecaterina Andronescu a răspuns: „Aici exprim un punct de vedere personal, pentru că ARACIS-ul trebuie să vină şi să spună analizând fiecare criteriu. Mie mi se pare inacceptabil ca o astfel de şcoală să mai funcţioneze, în condiţiile în care au asemenea situaţii“.

