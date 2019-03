VIDEO Ambasada Suediei a marcat protestul #sîeu pe Facebook: Dacă ai 15 minute libere poţi urmări raportul de progres al centurii Stokholm-ului

Unul dintre cele mai ambiţioase proiecte este centura capitalei Stokholm, în lungime de 21 de km, din care 18 prin tuneluri.

Una dintre cele mai ambiţioase componente ale planului este centura capitalei Stockholm. Proiectul a început în 2015 şi va dura până în 2025. Cu 21 kilometri lungime totală, dintre care 18 kilometri în tuneluri, centura va deservi 140.000 vehicule în fiecare zi, circulând pe trei benzi separate per fiecare direcţie. Dacă ai 15 minute libere astăzi, poţi urmări raportul video de progres al proiectului, realizat de Administraţia Suedeză pentru Transport.

Mesajul Ambasadei Danemarcei

Casual Friday:

- Ci-i cu bandirola albî?

- Îi pientru autostradî…

- Ci autostradî?

- Iegxact!

(English: Why the white armband?/Because of highway/Which highway?/Exactly!)