Vârful valului 5 - Omicron, atins la final de ianuarie în România. Ce plan de măsuri au autorităţile DOCUMENT

Când va începe valul 5 şi cum va arăta acesta. Până la sfârşitul lunii ianuarie, Omicron va fi dominantă

Directoarea CNSCBT, Adriana Pistol, afirmă că rata mult mai mare de transmisibilitate a Omicron poate însemna că maximul valului 5 va fi atins mult mai repede decât în cazul valului Delta. Oficialul nu exclude ca România să înregistreze peste 25 de mii de cazuri pe zi în mai puţin de o lună.

„Este posibil ca până la jumătatea lunii ianuarie, varianta Omicron să reprezinte jumătate din tulpinile secvenţiate pe săptămână şi să devină dominantă. Există posibilitatea ca la sfârşitul lunii ianuarie, ea să devină comunitară.”, a precizat Adriana Pistol.

Deoarece noua variantă a coronavirusului are o transmisibilitate mult mai crescută, medicul a explicat că maximul valului Delta, atins în 52 de zile, ar putea fi atins în 32 de zile în cazul valului Omicron.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că atunci când în România rata de reproducere a infecţiei se va apropia de 1 probabil se va putea discuta de începutul valului 5 al pandemiei. Marţi, rata de reproducere era de 0,91, a precizat ministrul.

România, mai vulnerabilă în faţa valului Omicron

Medicul Adriana Pistol atrage atenţia că România are „mai multe vulnerabilităţi” înaintea acestui val: „60% din populaţia vulnerabilă, de peste 65 de ani şi care are boli cronice, nu este vaccinată. Este un procent foarte mare al populaţiei care nu respectă carantina atunci când este impusă”. În plus, numai 25% dintre persoanele vaccinate cu schema completă au efectuat şi doza a treia.

„Ştiţi bine că ne-am aflat în valul 4 într-o situaţie în care sistemul de sănătate a fost depăşit, am avut o rată de fatalitate de 3%, un procent extrem de mare şi au fost afectate şi persoanele cu patologii”, a declarat Alexandru Rafila, care a adăugat că autorităţile vor să evite noi carantine şi închiderea şcolilor.

Rafila, despre certificatul COVID: „Este o măsură pe care am fi vrut să o luăm, chiar dacă temporar”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a amintit, miercuri, că şi-ar fi dorit introducerea certificatului electronic COVID, o măsură care ar putea încetini creşterea numărului de noi cazuri, însă liderii coaliţiei de guvernare nu au ajuns la un consens asupra acestuia.

„Din păcate, o măsură care să încetinească transmiterea, respectiv utilizarea acelui certificat COVID, noi l-am elaborat dar, după cum ştiţi, nu a fost adoptat. Este o măsură pe care am fi vrut să o luăm, chiar dacă temporar, în România, în aşa fel încât să gestionăm cât mai bine acest val 5. Rămâne de văzut dacă în perioada următoare va exista o decizie politică, care să ducă la adoptarea unui astfel de document”, a spus ministrul.

În acest moment sunt în vigoare mai multe restricţii care obligă la prezentarea certificatului verde în unele centre comerciale sau instituţii. La locul de muncă este interzis doar accesul vizitatorilor care nu prezintă dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.

Măsurile pregătite de autorităţi: medicaţie inovativă pentru pacienţii COVID şi extinderea capacităţii de testare

Ministrul Sănătăţii a anunţat miercuri măsurile pentru valul 5 al pandemiei, printre care se numără aducerea în ţară a medicaţiei care poate fi administrată în sistem ambulatoriu pentru pacienţii cu COVID, mărirea capacităţii de testare şi înfiinţarea unei noi structuri la nivelul Ministerului Sănătăţii.

„Am avut discuţii cu producătorii de medicamente inovative pentru a avea la dispoziţie cât mai repede medicaţia care se poate administra în sistem ambulatoriu şi care deja este disponibilă în unele ţări, în Israel am văzut. Şi noi am avut discuţii şi sperăm că într-un timp cât mai scurt să putem să le aducem înainte de operaţionalizarea mecanismului din cadrul UE”, a precizat ministrul.

La nivelul Ministerului Sănătăţii va exista o nouă structură, Grupul de Management al

Informaţiilor Operative în Sănătate(GMIOS), care va coordona resursele de asistenţă medicală pentru pacienţii infectaţi cu coronavirus, dar şi pentru cei cu alte afecţiuni. Această structură va avea evidenţa în timp real a capacităţii ATI în spitalele din Români, iar nivel judeţean, va coopera cu instituţii medicale spitaliceşti, a explicat ministrul.

În plus, Guvernul a aprobat marţi o Ordonanţă de Urgenţă care permite medicilor de familie care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate să facă teste rapide antigen din proba nazo-faringiană pentru depistarea infecţiei cu SARS-CoV-2. Aceştia sunt obligaţi, ca până la ora 24.00 a zilei în care au făcut testul, să raporteze rezultatul în aplicaţia Corona Forms.

„Persoanele pozitive vor avea acces în ambulatoriu care vor fi la nivel judeţean şi de asemenea, persoanele cu forme medii vor beneficia de terapie antivirală, inclusiv de cea inovativă.”, a declarat ministrul.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, marţi, peste 1.100 de cazuri noi de COVID-19, dublu faţă de ziua precedentă. În România au fost deja confirmate oficial 38 de cazuri de infectare cu varianta Omicron.