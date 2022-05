UrbanizeHub îşi va prezenta proiectele în cadrul a trei competiţii internaţionale de urbanism

În perioada 1 - 3 iunie, comunitatea globală a liderilor urbani se reuneşte la Helsingborg pentru evenimentul Urban Future. Peste 2000 de urbanişti, lideri, antreprenori, reprezentaţi ai oraşelor, profesionişti din mass-media şi tinere talente se vor reuni să discute despre cum putem accelera schimbările din urban.

UrbanizeHub este singura organizaţie românească care participă la acest eveniment şi va fi reprezentată de Graţian Mihăilescu, speaker care va vorbi despre proiectele axate pe implicarea cetăţenilor în deciziile ce ţin de viitorul oraşelor.

În data de 9 iunie, Mihai-Marian Ioniţă va participa The Festival of the New European Bauhaus la Bruxelles şi va reprezenta organizaţia. El va discuta despre proiectul implementat într-un oraş din Timiş, potrivit site-ului organizaţiei.

„Lugoj: For Kids, by Kids este un proiect prin care copiii municipiului au fost angrenaţi într-un proiect de urbanism participativ prin care au identificat problemele din oraş legate de mersul pe bicicletă şi au propus soluţii către administraţia publică. Proiectul a fost finanţat prin Noul Bauhaus European şi derulat în toamna anului trecut.” se arată pe site-ul organizaţiei.

Ultima competiţie la care participă UrbanizeHub este Hubul Climate KIC Europe, care va avea loc la Valencia între 21-24 iunie, eveniment dedicat discuţiile pe teme de sustenabilitate şi adaptare la schimbările climatice. Graţian Mihăilescu va reprezenta UrbanizeHub.