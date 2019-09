Un şofer cu permisul suspendat a fugit după ce a accidentat un bărbat care traversa regulamentar. Ce au descoperit poliţiştii după ce l-au prins

În numai 10 minute de la producerea accidentului, poliţişti din cadrul Secţiei 26, in timp ce se aflau in exercitarea atribuţiilor de serviciu pe sos.Berceni, au reuşit oprirea în trafic a autoturismului marca Mercedes, dat in urmărire, la volanul căruia se afla un bărbat in vârsta de 32 de ani.

Conducătorul autoturismului a fost verificat în baza de date, iar cu acesta ocazie s-a constatat ca avea dreptul de a conduce suspendat. Tot din verificări s-a stabilit că mai avea în lucru 4 dosare penale pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat.

"În cauza s-a intocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie şi conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, având dreptul de a conduce suspendat.

În baza probatoriului administrat, în data de 25 septembrie, Judecătoria Sectorului 3 a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile", a comunicat Brigada Rutieră.

