Un avion F 16 Fighting Falcon al Forţelor Aeriene Române a pierdut în plin zbor un rezervor extern de combustibil

Din primele informaţii raportate de pilot, în momentul lansării unei bombe de antrenament, s-a produs desprinderea necomandată a unui rezervor extern de combustibil şi a grinzii de acroşare triple de pe partea dreaptă a aeronavei, materiale care au căzut în zona destinată tragerilor aer-sol din poligon.

Conform procedurilor standard în aceste situaţii, pilotul aeronavei a raportat situaţia de urgenţă şi a aterizat în siguranţă pe aerodromul de bază.

O comisie numită de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene analizează cauzele producerii evenimentului.

Forţele Aeriene Române au acum în dotare 17 avioane de luptă F-16 Fighting Falcon. Ele operează în Escadrila 53 sub numele “WARHAWKS” (Şoimii războiului –n.red.) şi sub deviza “We prey, they pray”. Avioanele de luptă sunt dotate cu varianta de soft Tape 6, care este şi ultima şi cea mai modernă versiune instalată pe avioanele de acest tip. Aceasta permite o mai bună precizie a radarelor, multiple îmbunătăţiri ale senzorilor de zbor, dar şi lansarea de rachete de ultimă generaţie în procedură “trage şi uită“. De altfel, compania americană Raytheon Missile Co. A livrat către Forţele Aeriene astfel de rachete aer - aer de ultimă generaţie de tip AMRAAM.

Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, pe scurt AMRAAM, este o rachetă aer-aer ultramodernă cu rază medie de acţiune (dincolo de raza vizuală), cu radar activ propriu. Conform unor specialişti, racheta AMRAAM are puţini rivali pe piaţă.

Bătrânele MIG-uri vor ieşi la pensie