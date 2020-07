Turist în Grecia. Sunt din nou cozi kilometrice la vama Kulata

Conform,, cozile nu s-au micşorat prea mult nici măcar în cursul nopţii trecute. „În noaptea de 5/6 iulie am stat la Kulata 4,5 (patru ore şi jumătate) între 00.10-04.40. Başca blocaj mare înainte de Sofia (aprox. 45 min.) Se lucrează la autostradă + trafic de duminică seara. Asta e jumătatea goală. Jumătatra plină: când am ajuns în Sithonia am uitat de toate. Nu mi-au cerut codul dar se testa la greu”, spunea unul dintre internauţi.