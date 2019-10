Tudorel Toader spune că nu el este iniţiatorul legii privind recursul compensatoriu şi anunţă că îi dă în judecată pe Predoiu şi Rareş Bogdan

Tudorel Toader a scris joi seară pe Facebook că nu el a iniţiat, în perioada când era ministru al justiţiei, legea recursului compensatoriu şi că a dat aviz negativ modificărilor votate în Parlament.

“Repetăm, în speranţa de a se înţelege! Legea privind recursul compensatoriu nu a fost iniţiată în timp ce eram ministru al justiţiei. Proiectul de lege a fost modificat, în mod substanţial, de către parlamentari. Sub semnătura mea, MJ a dat aviz negativ modificărilor parlamentare. Sub semnătura mea, MJ a susţinut neconstituţionalitatea proiectului de lege! Am dat numeroase dezminţiri faţă de informaţiile publice referitoare la contribuţia mea şi a MJ privind susţinerea legii privind recursul compensatoriu“, susţine Tudorel Toader.

Totodată, Toader anunţă că îi va da în judecată pe liberalii Cătălin Predoiu şi Rareş Bogdan, întrucât aceştia l-ar fi acuzat că el ar fi iniţiat proiectul de lege respectiv.

“În speranţa clarificării acestei situaţii, în zilele următoare, voi acţiona în instanţa de judecată pe doi dintre susţinătorii acestui neadevăr – Cătălin Predoiu şi Rareş Bogdan!“, precizează Tudorel Toader.