Transportatorii denunţă haosul din piaţa de asigurări RCA

„Acest document vine în completarea scrisorii deschise transmise către aceste instituţii, pe 24 aprilie 2020, şi aduce anumite clarificări, inclusiv cu privire la conţinutul răspunsului transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe 30.04.2020.







ASF a încercat să prezinte o imagine inexactă şi incompletă asupra realităţilor existente în piaţă. Pentru o corecta informare, am transmis şi raportul BAFIN (autoritatea de supraveghere financiară din Germania) pentru a compara rezultatele din piaţa asigurărilor RCA din Germania, faţă de cea din România. Menţionăm, cu titlu de exemplu, următoarele elemente de comparaţie: Din totalul celor 25.679 de petiţii înregistrate de ASF în anul 2019, 91,94% (24.200 de petiţii/reclamaţii) vizau piaţa asigurărilor RCA. Germania a înregistrat 360 de petiţii pentru produsul RCA pe parcursul unui an întreg. Cifrele indică discrepanţe cu atât mai zguduitoare, dacă avem în vedere faptul că piaţa de asigurări auto din Germania este de aproximativ 8 ori mai mare faţă de cea din România. Doar societatea Euroins are într-o lună de patru ori mai multe reclamaţii decât întregistrează întreaga piaţă RCA din Germania într-un an întreg.





Adresa transmisă de ASF către Parlament, Guvern, Curtea de Conturi, ca răspuns la scrisoarea deschisă a COTAR pare a fi scrisă de persoane care nu înţeleg realitatea faptică din piaţa de asigurări auto, de vreme ce face referiri la aşa-numitele “performanţe” înregistrate de ASF, în condiţiile în care:





-Numărul de reclamaţii a crescut de la 10.549 la 25.679, în decurs de un an;





-ASF a aplicat în ultimii ani mai multe avertismente decât amenzi şi alte sancţiuni societăţilor de asigurări care au savârşit contravenţii;





-ASF “se mândreşte” cu faptul că a aplicat amenzi anuale totale, de aproximativ 766.000 lei, unor societăţi de asigurare, în condiţiile în care, pentru două societăţi de asigurări care comercializează poliţe RCA în România, această sumă reprezintă încasările realizate în numai 30 de minute.





-ASF nu respectă Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, care prevede, printre altele, că autorităţile trebuie să asigure mijloace electronice de comunicare şi nu să restrângă toate mijloacele de comunicare şi cu precădere cele electronice. Autoritatea de Supraveghere Financiară a procedat exact invers: pe de o parte, a suspendat mijlocul de comunicare prin e-mail, prin care erau transmise către această instituiţe “doar” 69,34% dintre petiţii, a limitat numărul de reclamaţii care pot fi transmise prin intermediul portalului online de petiţii, iar pe de altă parte, a blocat înregistrarea reclamaţiilor la registratură, suprimând astfel circa 90% din canalele de comunicare utilizate pentru transmiterea petiţiilor/reclamaţiilor.





Pe 1 aprilie 2020, ASF a făcut un cadou de ordinul sutelor de milioane de euro societăţilor de asigurări din România, amânând auditarea financiară a acestora prin metoda evaluării activelor şi pasivelor (Balance Sheet Review). Practic, companiile care deţin controlul în piaţa RCA pot răsufla uşurate, întrucât nu vor mai fi nevoite să facă infuzie de capital social. Chiar dacă cel puţin una dintre societăţile de asigurări a fost amendată în aceeaşi zi pentru nereguli vizând constituirea rezervei de daună, aceasta îşi păstrează ăn continuare licenţa RCA. Împreună vor avea încasări de sute de milioane de euro din vânzarea de aşa-zise poliţe RCA, devenite documente fără valoare, de vreme ce despăgubirile nu sunt achitate”, arată COTAR într-un comunicat.