Tensiuni la Marea Neagră: Cum arată încleştarea ruso-americană văzută de pe puntea unui distrugător US Navy VIDEO

Nava americană a fost hărţuită de avioane ruseşti FOTO U.S. Navy photo by Master at Arms Chief Chief Anthony J. Sganga/Released

Incidentele militare din Marea Neagră, ce au implicat forţele Rusiei şi NATO, s-au înmulţit periculos de mult în ultimele luni. Marinarii americani de pe distrugătorul clasa Arleigh Burke USS Ross (DDG-71) au hotărât să povestească modul în care au fost hărţuiţi de forţe ruseşti în largul Crimeei, la exerciţiul aliat Sea Breeze 21.

Exerciţiul s-a desfăşurat în perioada 28 iunie - 10 iulie şi a implicat 5.000 de militari (între care şi 18 echipe de operaţii speciale şi scufundări), 32 de nave (între care şi două româneşti) şi 40 de aeronave din 32 de ţări de pe şase continente. Exerciţiile au avut loc în partea de nord-vest a Mării Negre şi în regiunile ucrainene Mikolaiv, Herson şi Odessa, iar această concentrare de forţe nu a picat bine Moscovei. Rusia a şi trimis un avertisment oficial prin Ambasada din Washington: „Cerem insistent SUA şi aliaţilor lor să renunţe la simularea unor acţiuni militare în Marea Neagră“.

Avertismentele au fost ignorate de aliaţi, iar exerciţiul a mers mai departe inclusiv cu trageri reale în largul Crimeei. Militarii americani au tras mii de cartuşe cu mitralierele de pe USS Ross. Este momentul în care începe exerciţiul de intimidare la Marea Neagră prin care Kremlinul vrea să-şi marcheze teritoriul în spaţiul pontic. Cu un tupeu deosebit, o navă de război a Federaţiei Ruse aflată în proximitatea grupării navale aliate a stabilit contact radio, în mod neaşteptat, cu distrugătorul american USS Ross. Pe un ton imperativ, ruşii le-au cerut americanilor să părăsească de urgenţă zona întrucât Marina rusă desfăşoară manevre militare în regiune, inclusiv cu trageri reale. Potrivit Navy Times, în timpul exerciţiului, în permanenţă patru nave de război ruseşti îşi făceau simţită prezenţa în zonă, uneori navigând la doar patru sau cinci mile maritime distanţă.

Intrarea în alertă

Americanii au rămas, însă, fermi pe poziţie. „Ne aflăm în apele internaţionale în cadrul unui exerciţiu stabilit şi anunţat cu mult timp înainte. Avem dreptul să fim şi noi aici”, au transmis, scurt, ofiţerii americani. Discuţia radio s-a încheiat aici, dar nu şi tentativa de intimidare „Made în Russia”.

Marinarii americani au intrat în alertă, iar toţi senzorii navei, cinci radare, două sonare, dar şi sistemul de luptă electronică, au fost puşi la treabă. Şi nu au stat degeaba. În dimineaţa aceleiaşi zile, radarele distrugătorului USS Ross au detectat de trei ori avioane neidentificate – din motive evidente presupuse ruseşti – care se apropiau de nava americană în mod provocator. Totuşi, limitele nu au fost încălcate pentru a fi necesară o ripostă.

Timp de trei zile, militarii americani au stat cu ochii pe manevrele ruşilor pentru a putea răspunde unei eventuale agresiuni. Cmdr. John D. John, comandantul USS Ross, a fost de neclintit în faţa avertismentelor ruşilor. „După cum puteţi vedea, operăm în apele internaţionale împreună cu partenerii noştri. Am demonstrat că asta este intenţia noastră. Ne aşteptăm să continuăm să acţionăm în apele internaţionale împreună cu partenerii noştri globali pentru un Parteneriat pentru Pace în Marea Neagră”, a declarat ofiţerul.

Totuşi, comandantul USS Ross susţine că cele trei zile în prezenţa ruşilor nu au fost tocmai confortabile, dar şi că aliaţii s-au descurcat. „Contează pentru noi toţi (aliaţii - n.red.) să fim împreună şi să rămânem dedicaţi unul faţă de celălalt”, a adăugat John.

Aşa arată o competiţie între puteri în 2021. Deşii liderii americani din domeniul apărării de la Washington vorbesc despre o competiţie de putere la timpul viitor, referindu-se cu precădere la un potenţial conflict care ar putea avea loc în Marea Chinei de Sud, liderii din regiune ai US Navy ştiu că o astfel de etapă are deja loc în Europa, unde se desfăşoară o cursă pentru ca o coaliţie suficient de puternică, formată din aliaţi, să menţină nivelul de tensiune cu Federaţia Rusă la un grad scăzut pentru ca acesta să nu se transforme într-un conflict militar. Nicăieri acest lucru nu e mai clar decât în Marea Neagră, mai susţin analiştii.

Incidentele cu ruşii s-au înmulţit

Viceamiralul Gene Black, şeful Comandamentului 6 al Flotei SUA, a declarat că o confruntare pentru putere în Marea Neagră înseamnă „a opera în apele internaţionale, unde vrem, când vrem. Uneori atragem atenţia nedorită, dar asta face parte joc. (...) Marea Neagră este o apă internaţională şi susţinem capacitatea fiecărei naţiuni de a opera în apele internaţionale – deci fluxul liber al comerţului maritim – şi nicio naţiune nu are dreptul să afecteze acest lucru”, a precizat viceamiralul american.

Şeful de echipaj al USS Ross, subofiţerul Rodolfo Lopez Jr., a declarat că, pe de o parte, US Navy se antrenează să funcţioneze în orice fel de condiţii, dar că după 24 de ani petrecuţi în marină acum a observat că interacţiunile cu ruşii sunt mult mai dese. „Se simte diferit. Totuşi, interacţiunile noastre au fost profesionale, iar misiunea noastră rămâne aceeaşi. Suntem aici doar pentru a apăra libertatea de navigaţie pe apele internaţionale. (…) Este puţin diferit aici (în Marea Neagră - n.red.), având-i în preajmă (pe ruşi - n.red.) atât de des, dar asta este”, a spus Lopez.

De aceeaşi „atenţie“ a ruşilor s-au „bucurat“ şi britanicii, oladezii şi italienii

Trebuie arătat că episodul semnalat de Navy Times e departe de a fi o simplă excepţie. De-a lungul timpului, astfel de incidente au avut loc, multe dintre ele fiind chiar mai grave decât hărţuirea distrugătorului american USS Ross în apele internaţionale ale Mării Negre, în timpul Sea Breeze 21.

Chiar înaintea lansării exerciţiului, Rusia a susţinut că a tras asupra navei de război britanice HMS Defender – deşi guvernul britanic a contestat această afirmaţie – după ce nava de război a navigat la 12 mile marine de Crimeea în ceea ce Rusia numeşte apele sale teritoriale, lucru nerecunoscut de occidentali.

Apoi, Ministerul olandez al Apărării a comunicat că avioane de vânătoare ruseşti au hărţuit în Marea Neagră o fregată a forţelor navale olandeze. Potrivit ministerului olandez, avioanele militare ruse au simulat atacuri asupra fregatei HNLMS Evertsen şi i-au bruiat acesteia sistemele de comunicaţii. Aceste acţiuni au durat cinci ore şi „sunt contrare dreptului de liberă utilizare a mării”, a mai transmis ministerul olandez.

Cam aceeaşi soartă a avut şi fregata italiană cu rachete ghidate „Virginio Fasan” care s-a „bucurat” de atenţia marinei şi aviaţiei ruseşti.

Nava-arsenal

Distrugătorul din clasa Arleigh Burke USS Ross (DDG-71) a intrat în serviciul activ în 1997 şi luptă sub sloganul „Fortune Favors Valor”. Ca armament, nava este dotată cu două baterii verticale care pot lansa 29, respectiv, 61 de rachete de diverse tipuri, printre care devastatoarele rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune BGM-109 Tomahawk sau vectorii antiaerieni RIM-156 SM-2 şi antisubmarin RUM-139 VL-ASROC. USS Ross (DDG-71) mai are în dotare sisteme de rachete antinavă Harpoon, două tunuri rapide robotizate Phalanx CIWS Block 1B, un tun naval principal de 127 de milimetri, două sisteme de lansare a torpilelor şi alte sisteme clasice de armament printre care şi patru mitraliere grele. În plus, distrugătorul are la bord două elicoptere SH-60 Seahawk.

Nava care are un preţ de 1,8 miliarde de dolari este propulsată de patru turbine care totalizează 100.000 de cai-putere, poate naviga cu viteza maximă de 56 de kilometri pe oră şi este deservită de 281 de ofiţeri şi marinari. În rândul acestora s-ar afla, conform unor surse, un număr neprecizat de operatori FOS ai celebrei Navy SEALs.