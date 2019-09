Surpriza de care a avut parte la vamă pompierul care în concediu în Bulgaria a salvat de la înec două persoane

Surpriza a fost pusă la cale de poliţiştii de frontieră care au aflat de fapta colegului lor şi l-au întâmpinat cu flori şi cu o diplomă„bărbăţie şi curaj“ cu mesajul: „Se acodă domnului plutonier adjutant Uţă Cornel, în semn de preţuire pentru curajul, devotamentul şi spiritul de sacrificu de care a dat dovadă“.

„Astăzi s-a întors acasă colegul nostru, plutonier adjutant Uţă Cornel, scafandru pompier la ISU-BIF, care, aflat în concediu în Bulgaria, nu a ezitat să salveze de la înec două persoane, punându-şi în pericol propria-i viaţă”, spun poliţiştii de frontieră.

Bărbatul s-a arătat emoţionat de primire: „Am rămas fără aer”, a spus el.

„Poliţiştii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu au aflat despre fapta lui Cornel şi l-au primit la intrarea în ţară cu aplauze şi sincere feli citări, în semn de recunoştinţă pentru curajul de care a dat dovadă. „ Am rămas fără aer”, atât a putut sa spună Cornel, un om de o modestie ieşită din comun, fiind profund impresionat şi emoţionat de primirea călduroasă de care a avut parte din partea colegilor“, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Poliţiei de Frontieră.

Scafandrul pompier se afla pe o plajă din Bulgaria alături de prietena lui, când a văzut în apă două persoane în pericol de înec. Deşi steagul roşu era ridicat şi valurile erau destul de mari, a intrat în mare după ei, convins că fiecare secundă contează. Bărbatul a reuşit să intre pe sub ei şi să-i tragă spre mal, unde i-au sărit în ajutor şi salvamarii.

„Era vorba de acele minute vitale pentru a-i ţine în viaţă pe cei doi. Am ajuns la ei relativ repede deşi curenţii erau foarte mari. M-a ajutat faptul că erau apropiaţi şi am putut să intru pe sub ei şi să-i apuc. Apoi uşor i-am luat pe piept şi am împins spre mal, deşi curenţii ne trăgeau în larg. Cel tânăr era deja inconştient, dar am simţit că va trăi. La 10 metri de mal am simţit mâna unui salvamar care a ajuns la noi. Atunci am realizat că vom trăi toţi trei. Ajuns la mal l-am asezat pe tânăr în poziţia de siguranţă şi i-am dat primul ajutor”, a povestit pompierul.

„După ce lucrurile s-au liniştit, cel salvat a venit la Cornel: <Vă mulţumesc din suflet că ne-aţi ţinut în viaţă. Eu şi nepotul meu trăim datorită dumneavoastră>. <Sunteţi români?> <Da. Şi vreau să vă spun că atunci când aţi pus mâna pe mine am simţit că Dumnezeu nu ne va lăsa acolo. Pentru noi sunteţi Dumnezeu!”, se arată pe pagina MAI.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: