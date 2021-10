Statele UE sar în ajutorul României cu concentratoare de oxigen şi favipiravir  pentru pacienţii bolnavi de COVID-19

Comisarul spune că 200 dintre dispozitive provin din stocurile Ţărilor de Jos ale rescEU (Operaţiunile Europene de Protecţie Civilă şi Ajutor Umanitar) iar 50 din Polonia.

Concentratoarele cerute de România vor fi preluate de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi apoi distribuite către spitalele care au nevoie de ele. Remedierea eventualelor daune sau defecţiuni ale concentratoarelor oferite în cadrul solicitării de asistenţă internaţională va fi realizată de către unităţile sanitare beneficiare, arată o hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU).

The 🇪🇺 stands by Romania amid the country's surge in #COVID19 cases.



Via its Civil Protection Mechanism, the EU is sending 250 oxygen concentrators to treat patients with acute symptoms:



📍 200 devices from #rescEU stockpile in 🇳🇱

📍 50 devices from 🇵🇱

#StrongerTogether