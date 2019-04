Secţia pentru judecători a CSM, aşteptată să se pronunţe în legătură cu acţiunea disciplinară împotriva şefei ICCJ

Şefa ICCJ este acuzată de ”refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu” şi de ”nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor”, acţiunea vizând constituirea completurilor de cinci şi de doi judecători. La termenul din 27 martie, dosarul a fost amânat.

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri pronunţarea unei soluţii în legătura cu acţiunea disciplinară a Inspecţiei Judiciare faţă de Cristina Tarcea.

La termenul anterior, din 27 martie, pronunţarea a fost amânată.

La termenul din 13 februarie, Cristina Tarcea a apreciat că cercetarea este ”un abuz”.

Solicitată să îşi argumenteze afirmaţia, Tarcea a declarat: "Vă aduceţi aminte de interesul direct al preşedintelui Camerei Deputaţilor în organizarea completurilor de 5 judecători? De aceea am spus că am multe declaraţii interesante de făcut despre o discuţie pe care am avut-o cu preşedintele Curţii Constituţionale legat de constatarea conflictului de constituţionalitate, despre o discuţie la fel de interesantă cu domnul Ciorbea. Dar toate la timpul lor".

De asemenea, ea a distribuit jurnaliştilor aflaţi la CSM mai multe pagini în care afirmă că acţiunea disciplinară împotriva sa are "vădit caracter politic" şi are loc în contextul în care sistemul juridic este subminat sub pretextul reformării. Ea reclamă faptul că în 2018 au fost iniţiate toate procedurile pentru schimbarea persoanelor cu funcţii de conducere de la toate instituţiile din sistemul judiciar.

Ea a afirmat, de asemenea, că procedura disciplinară împotriva sa este necesară pentru că preşedintele ICCJ nu poate fi revocat decât pentru management necorespunzător sau în urma aplicării unei sancţiuni disciplinare.

Inspecţia Judiciară a anunţat, în 19 decembrie 2018, printr-un comunicat de presă, că a exercitat acţiunea disciplinară faţă de Iulia Cristina Tarcea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru ”refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu şi nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor, abateri disciplinare prevăzute de art. 99 lit. f) şi o) din Legea nr. 303/2004”.

”În privinţa abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. f), inspectorii judiciari au reţinut că preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a refuzat nejustificat să îndeplinească îndatoririle de serviciu cu privire la constituirea completurilor de 5 şi de 2 judecători prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. b) şi art. 32 din Legea nr. 304/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 207/2018. Cu referire la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. o), s-a reţinut că, prin refuzul de a implementa dispoziţiile de imediată aplicare ale Legii nr.207/2018 anterior menţionate, 40 de cauze de competenţa completurilor de 5 judecători şi 11 cauze de competenţa completurilor de 2 judecători nu au fost repartizate aleatoriu unor completuri în compunerea prevăzută de legea în vigoare la data înregistrării lor”, anunţa atunci Inspecţia Judiciară.

Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la răspunderea judecătorului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: