Scandal la poarta lui Becali, în ziua nunţii fiicei sale: un bărbat a început să împartă pumni trecătorilor

Bărbatul furios a venit în faţa casei latifundiarului şi a început să strige şi să lovească cu picioarele în poartă. Un om de ordine al lui Becali a încercat să-l calmeze pe individ, dar a fost lovit şi el, astfel că bodyguardul s-a refugiat pe proprietate. Bărbatul furios a continuat să-i lovească pe toţi cei care au trecut prin zonă. Nici maşinile care au tranzitat zona nu au scăpat de furia agresorului care a scuipat şi lovit toate autoturismele.

La faţa locului a sosit şi Victor Becali care a reuşit să-l mai tempereze pe necunoscut. Poliţiştii sosiţi la faţa locului l-au calmat cu greu pe atacator. Bărbatul a fost urcat într-o dubă şi a fost transportat la Secţia de Poliţie. Finanţatorul FCSB Gigi Becali a declarat că nu cunoaşte motivele agresiunii asupra reşeinţei sale, dar a precizat că a evitat să iasă să vorbească cu agresorul:

"De ce să ies, să mă enervez şi eu? Dacă îl loveam mă luau pe mine. Data trecută mi-au furat maşina şi m-au arestat. Acum dacă ieşeam eu, îl potoleam, dar mă luau pe mine. Poate nu mai apucam să particip la nunta fiicei mele. Este o mare problemă în România, cu indivizi ca acesta care sunt lăsaţi liberi pe stradă. Mie nu mi-e frică, dar îmi fac griji că uite, fiica mea se mărită, va face copii care vor creşte în lumea asta bolnavă", a declarat finanţatorul FCSB.





„Nu am mai avut niciodată probleme. Am pază, am camere de luat vederi. Dacă e periculos, vin maşinile cu bodyguarzi. Mai bine că s-a întâmplat la mine acum. Să vadă lumea şi să fie un exemplu pentru a se întări Poliţia prin lege. Vărul meu Victor a ieşit. Bine că nu am ieşit eu. Dacă o făceam, mă aresta Poliţia şi nu mai eram la nunta fetei mele. Cred că e un om bolnav. Problema e a României. Oamenii din ăştia nu ar trebui să aibă voie pe stradă”, a declarat Gigi Becali.



Nu sunt cunoscute motivele care l-au determinat pe respectivul bărbat să devină agresiv în faţa casei lui Becali, în ziua în care fata lui cea mai mare, Teodora (24 de ani), se mărită.





„Ce cadou le fac? Cel mai important cadou e rugăciunea pe care am făcut-o azi dimineaţă. Eu nu am invitat decât patru prieteni: Dumitru Dragomir, Viorel Păunescu, Viorel Hrebenciu şi Adriean Videanu” , a mai spus Gigi Becali.