Oficiali ruşi acuză voalat România că ar fi trimis un grup secret de militari la Odesa: „Românii ajută regimul nazist kievean”

„«Un grup secret de monitorizare al NATO, format din oficiali ai unei companii militare private româneşti, a început să lucreze la Odesa», relatează presa. Aşadar, românii ajută regimul nazist kievean instalat la Odesa, la fel cum forţele armate ale României au ajutat forţele germane să ocupe Odesa în 1943. Se pare că cineva nu a învăţat din istorie”, se arată în mesajul postat pe Twitter de Ambasada Rusiei în Africa de Sud, joi, mesaj care este însoţit şi de imagini ale liderilor armatei române în Al Doilea Război Mondial.

„Presa” citată de oficialii ruşi este reprezentată de fapt de un site de ştiri care a preluat o informaţie difuzată de RIA Novosti, agenţie rusă de stat şi al cărei site a fost interzis în statele europene după izbucnirea războiului din Ucraina.

Informaţia distribuită de aceste publicaţii este că angajaţii români ai unei presupuse companii militare pe nume Nordstarsupport Group lucrează în Odesa, unde operează echipament capabil să determine cu precizie ridicată locul în care se află orice navă din Marea Neagră, pe o rază de 200 de kilometri.

Agenţia rusă de stat Ria Novosti susţine că rolul acestei presupuse unităţi militare este „de a preveni debarcarea trupelor ruse în regiunea Odesa şi de a pune ţinta pe navele de război ruseşti pentru a ghida rachetele antinavă ucrainene Neptune”, mai arată sursa citată. Un astfel de eveniment, în care rachetele Neptune au fost lansate de pe teritoriul Ucrainei, s-a soldat cu scufundarea crucişătorului Moskva.

