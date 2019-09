Rugăciune pentru ţară în Piaţa Victoriei, un moment unic: „Noi credem că Dumnezeu nu a uitat România“

Acesta a spus că oricine, de orice orientare religioasă, poate participa la eveniment.





„Este prima dată când are loc acest eveniment, este ceva unic. Am considerat că trebuie să mergem în Piata Victoriei, unde au fost numai huiduieli şi bătai, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru România, pentru cetăţeni, pentru autorităţi. Noi credem că Dumnezeu nu a uitat România. La eveniment poate să participe oricine, indiferent de apartenenţa religioasă. Nu am făcut o estimare a participării. Sperăm să fie şi vremea bună”, a precizat pastorul.





Pentru cei ce „privesc de afară”, pastorul spune că acest demers vine doar din dragoste de ţară.





„Persoanele care se uită din afară trebuie să înţeleagă că e o cinste să fim născuţi în România. Fără să fim naţionalişti, noi trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-am născut în România. Eu am o expresie: România e dragostea mea. Deşi am studiat în străinătate şi am călătorit în toată lumea, nu am uitat niciodată România şi activitatea mea e concentrată pe Bucureşti şi pe România. Îmi iubesc neamul şi cred că Dumnezeu nu ne-a părăsit”, a adăugat pastorul Ioan Ceuţă.

„Sâmbătă, la ora 18.00, până la ora 21.00, am primit aprobare din partea Primariei Capitalei ca să avem o întâlnire prin care mai multe biserici din Bucuresti să ne rugăm pentru ţară. Vrem să ne rugăm, să cântăm, nu e o manifestaţie contra cuiva, nu e o manifestaţie de susţinere a unui partid, ci doar ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze ţara noastră şi credem că Dumnezeu ne răspunde la rugăciune. Evenimentul va avea loc în alveola din piaţă, nu vrem sa încurcăm circulaţia”, a declarat pentru stiripesurse.ro pastorul Ioan Ceuţă, unul dintre iniţiatorii evenimentului, pastor al Bisericii Harul din Bucureşti, fondator al Centrului Creştin Bucureşti şi al Şcolii Româno-Finlandeze.

