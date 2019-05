România, „vicecampioană“ europeană la fraudarea fondurilor UE. Procentual, nu în cifre absolute!

raport al Curţii de Conturi Europene (CCE) făcut public recent rezultă că, în acest domeniu, ţara noastră este devansată doar de la Slovacia. Potrivit documentului, un procent de 1,1 la sută din totalul fondurilor europene primite de România în cei şapte ani îl reprezintă fraudele. Spre comparaţie, cel mai scăzut nivel de fraudă, adică de 0 la sută, îl înregistrăm în Luxemburg, Finlanda, Irlanda şi Suedia. Concret, dintr-unfăcut public recent rezultă că, în acest domeniu, ţara noastră este devansată doar de la Slovacia. Potrivit documentului, un procent de 1,1 la sută din totalul fondurilor europene primite de România în cei şapte ani îl reprezintă fraudele. Spre comparaţie, cel mai scăzut nivel de fraudă, adică de 0 la sută, îl înregistrăm în Luxemburg, Finlanda, Irlanda şi Suedia.

În acest domeniu media europeană este 0,44 la sută, iar această valoare este depăşită de numai şapte ţări. De remarcat că vecinii nostri care sunt în UE, Bulgaria şi Ungaria, stau mult mai bine decât noi la acest capitol cu procente de fraudare de numai 0,12 la sută şi 0,04 la sută din totalul programelor de finanţare primite.

Inspectorii au venit personal în România

De menţionat că, pentru realizarea analizei, alături de alte şase ţări, România a fost chiar şi vizitată de inspectorii CCE, care nu s-au limitat numai la solicitarea unor documente. “Curtea a vizitat şapte state membre: Bulgaria, Franţa, Ungaria, Grecia, Letonia, România şi Spania. În procesul de selecţie a acestor state membre, Curtea a ţinut seama de ratele de detectare a fraudelor şi de numărul de cazuri de fraudă prezentate în 2016, precum şi de corelarea acestora cu alţi indicatori ai riscului de fraudă disponibili. (…) În statele membre vizitate, Curtea a auditat un eşantion de programe operaţionale”, se mai arată în document.

Inspectorii europeni au criticat şi tacticile prin care autorităţile din România vor să combată fenomenul. “România are o strategie naţională antifraudă, dar aceasta nu mai este de actualitate”, se precizează în raport.

După publicarea documentului Curţii de Conturi Europene comisarul pentru politică regională, Corina Creţu, a subliniat că executivul european are toleranţă zero faţă de fraude cu bugetul UE şi se aşteaptă la acelaşi nivel de angajament din partea statelor membre. “Parchetul European (EPPO) va fi operaţional în anul 2020, cu 22 de state membre participante. Organismul independent va avea puterea de a cerceta, instrumenta şi trimite în judecată cazuri de infracţiuni care aduc prejudicii bugetului UE. În plus, propunerile noastre pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 includ şi prevederi menite a proteja bugetul UE împotriva deficienţelor legate de statul de drept. În definitiv, asemenea deficienţe pot afecta capacitatea unui stat membru de a preveni şi sancţiona frauda”, a precizat Corina Creţu.

