România ar putea găzdui tancurile americane retrase de Pentagon din Germania

Este dificil să plasăm brigăzi blindate de luptă într-o singură locaţie în Germania în acest moment.(...) Trebuie să începem să ne gândim la locuri din Polonia sau România, unde avem şi zone bune de antrenament”, a declarat, conform stripes.com , John R. Deni, profesor la US Army War College. Expertul susţine că fizic nu mai există suprafeţe de teren în Germania care pot găzdui brigăzi de tancuri, iar militarii americani au identificat bazele din România şi Polonia în care s-au investit deja sume mari de bani pentru găzduirea forţelor aliate de rotaţie. „Un avantaj pe care îl au Polonia şi România faţă de ţările baltice când vine vorba de a înfiinţa unităţi mari este că nu au graniţă cu Rusia şi nu ar fi expuse unui pericol imediat”, a spus Deni. Expertul mai susţine că Polonia şi România vor fi de acord, probabil, să împartă costurile de întreţinere.

Evaluările vin după ce şi un raport al Atlantic Council a recomandat mutarea în Europa a cel puţin trei unităţi de luptă suplimentare, dimensionate la nivel de brigadă din cauza atitudinii tot mai agresive a Rusiei. Două ar trebui să ajungă în Polonia şi România, iar a treia brigadă ar trebui trimisă în Germania, la Grafenwoehr, se susţine în raportul experţilor în securitate.

O brigadă blindată de luptă a US Army are în dotare tancuri M1 Abrams şi vehiculele de luptă ale infanteriei M2 Bradley, şi este formată din şapte batalioane. Este vorba de trei batalioane de luptă (4.743 de soldaţi în total), unul de recunoaştere, unul de artilerie, unul geniu şi unul de sprijin. Ca forţă de lovire, o brigadă de luptă are 87 de tancuri M1 Abrams, 152 de vehicule blindate Bradley, 18 obuziere autopropulsate M109 şi 45 de altfel de vehicule blindate. Costul operaţional pentru aceste sisteme de luptă este de 66.735 de dolari pe 1,6 kilometri.