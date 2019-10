România, pepiniera de prostituate a Europei. Metodele de racolare

Nouă români sunt anchetaţi în Franţa într-un dosar legat de o reţea de prostituţie care funcţiona încă din octombrie 2017, opt dintre aceştia fiind arestaţi şi unul aflându-se sub control judiciar. Procurorii francezi au descris reţeaua drept una „cu activitate intinerantă” - mai exact, proxeneţii îşi exploatau partenerele în mai multe oraşe din estul Franţei, utilizând diferite site-uri de anunţuri pentru a aranjarea întâlnirii între lucrătoarele sexuale şi clienţi în diverse locuinţe temporare sau hoteluri ieftine. Metodele de racolare se rafinează permanent, aşa că experţii fac apel la prevenţie şi cer implicarea întregii societăţi pentru salvarea victimelor.

Concret, studiile arată că există numeroase reţele de prostituţie conduse de români, ale căror victime sunt tinere românce. În ultimul caz, arestările au avut loc la Rouen, Besancon, Tours, Le Mans, Le Havre şi Mulhouse, iar procurorii francezi au confirmat că proxeneţii proveneau din aceeaşi regiune din România şi îşi bazau activităţile pe exploatarea sexuală a propriilor partenere, împărţind între ei veniturile obţinute în urma prestării de servicii sexuale de către acestea. Reţeaua semnalată de autorităţile franceze este, de altfel, doar cea mai recentă dintr-un lung şir de cazuri care fac din România o ţară tot mai specializată în traficul de persoane şi exportul de servicii sexuale în Vestul Europei.

Grav este şi faptul că majoritatea victimelor înregistrate au fost traficate de o persoană cunoscută (49%), iar 9% au fost recrutate chiar de propriul partener. Un studiu recent arată şi faptul că victimele traficului de persoane nu prezintă trăsături socio-demografice aleatorii. Genul unei persoane este o cauză importantă a vulnerabilităţii, autorii studiului observând că „percepţia celorlalţi este că femeile care au ajuns într-o situaţie de trafic de persoane sunt vinovate prin alegerile pe care le-au făcut, (...) victima fiind stigmatizată şi judecată”.

Pe lângă faptul că majoritatea covârşitoare a victimelor sunt femei, există o serie de alte vulnerabilităţi care contribuie la ceea ce autorii studiului numesc „un cerc al excluziunii sociale” care se transformă adesea în cazuri de trafic de persoane. Astfel, calitatatea scăzută a educaţiei, observată mai ales în rata ridicată de părăsire timpurie a şcolii, duce la adâncirea dezavantajelor pentru categoriile sociale cele mai defavorizate din care sunt recrutate cel mai des victimele traficului de persoane. Lipsa accesului la educaţie şi părăsirea timpurie a şcolii sunt strâns legate de principala vulnerabilitate a victimelor traficului de persoane – sărăcia, datele din România indicând că 1 din 3 români sunt expuşi la sărăcie şi risc de excludere socială.

Oricine poate deveni victimă

Interpol a numit România, bolnavul Europei, fiind ţara care „exportă” cele mai multe victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană. „Oricine poate deveni victimă, iar fetiţele încep să fie traficate de la vârsta de nouă ani. Sunt preferate copilele, tinerele, care arată bine, care ştiu poate şi o limbă străină”, arată directorul Fundaţiei Uşa Deschisă, Monica Boseff.

Mediul familial cu probleme, unde părinţii sunt divorţaţi, unde există violenţă, iar copilul se simte neînţeles sau neiubit; mediul rural, unde predomină o mentalitate primitivă în ceea ce priveşte violenţa asupra femeilor; lipsa educaţiei, lipsa de informare, lipsa de coeziune şi apartenenţă la comunitate, sărăcia dar şi ideea de îmbogăţire rapidă, reprezintă factori favorizanţi pentru exploatarea sexuală.

„Sunt sate întregi în România unde există familii în care cel puţin un membru este, fie racolator sau traficant, fie victimă a traficului de persoane. Este o oroare în zone precum Teleorman, regiuni din Oltenia unde sunt multe cazuri de fete şi femei traficate”, mai arată experta.

De altfel, în ultimul raport despre traficul de persoane, autorităţile americane au atras atenţia că în România „corupţia endemică şi presupusa complicitate la infracţiuni de trafic de persoane au continuat nepedepsite, în special în cazul funcţionarilor publici care exploatau minore aflate în centre de plasament de stat. (...) Drept urmare, România a fost retrogradată şi inclusă în Nivelul 2 Listă de monitorizare”.

Metodele de racolare

Experţii spun că fetele sunt racolate prin mai multe metode. Cea mai utilizată este metoda clasică, LoverBoy. „Aici este marea păcăleală. Fata nu este traficată imediat”, mai spune Boseff. Racolatorul are o întreagă tactică: petrece timp cu fata, îi vorbeşte frumos, nu îi propune nimic indecent sau cu tentă sexuală, o introduce în familia sa (care are un scenariu special), racolatorul este apropiat de vârstă cu fata respectivă, pare foarte îndrăgostit. Apoi, îi prezintă fetei oportunităţi de lucru în străinătate. „După ce ajung în ţara unde prostituţia este legalizată, racolatorul îşi arată adevărata faţă şi intenţiile pe care le are şi o predă proxeneţilor. Atunci începe calvarul pentru fetele traficate”, arată experta.

O altă metodă este „anunţul de angajare”. Se oferă locuri de muncă în străinătate la spălat vase, curăţenie sau masaj pe salarii foarte mari, pe site-uri sau prin cunoscuţi.

O metodă nouă este „căsătoria”. Proxenetul sau racolatorul se căsătoreşte cu fata pe care urmează să o traficheze şi îi propune să plece în străinătate, în ţări unde prostituţia este legalizată. „Dacă mergi în bordelurile din Germania, spre exemplu, din 13 femei, 8-10 sunt românce. Când merg în bordelurile de acolo şi stau de vorbă cu ele, ele primesc zeci de mesaje pe telefon în timpul acesta. „E bărbată-miu, îmi răspund ele, când le întreb”, spune Boseff, care precizează că „soţul” este proxenetul. „Fata îmi arată mesajul primit de la „soţ”:

«Ia, zi, păpuşica lui tata, câţi bani am făcut noi în seara asta?», mai povesteşte experta.

Femeile şi copii din România sunt victime ale traficului în scopuri de exploatare sexuală în România şi alte ţări europene, arată şi un raport al Ambasadei SUA, de anul acesta. „Experţii au semnalat creşterea numărului de femei din România recrutate pentru căsătorii false în Europa de Vest; după încheierea acestor căsătorii, traficanţii le forţau pe femei să se prostitueze sau să muncească”, se arată în raport.