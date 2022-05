România va mai folosi aeronavele MiG-21 LanceR un an. Înlocuirea lor cu F16 se va face în 3-4 ani

Consilul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat memorandumul cu tema „Scoaterea din serviciu a aeronavelor MiG-21 LanceR şi tranziţia accelerată la exloatarea aeronavelor F-16 din dotarea Forţelor Aeriene Române”. Astfel, aeronavele vor fi utilizate până pe data de 15 mai 2023, însă doar pentru executarea misiunilor specifice Serviciului de Luptă Permanent Poliţie Aeriană şi pentru menţinerea antrenamentului de zbor al piloţilor, potrivit unui comunicat transmis de MApN.

De asemenea, ministerul anunţă faptul că au fost dispuse măsuri pentru accelarea demersurilor în vedere achiţionării celor 32 de aeronave F-16 din Norvegia. Acestea vor forma încă două escadrile în cadrul Forţelor Aeriene Române.

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat că înlocuirea avioanelor MiG-21 LanceR se va face treptat, după un anumit calendar, iar operaţiunea durează 3-4 ani, potrivit declaraţiilor făcute în cursul serii de marţi, la Digi24.

„Am primit aprobarea să le mai folosim un an, le putem folosi pentru exerciţii şi pentru antrenamentul piloţilor, până intră pe escadrilele de F16 în totalitate, se pot folosi încă un an. Asta este rezoluţia pe care am primit-o astăzi. Noi am propus pe baza unei analiză pe care a făcut-o Forţele Aeriene Române şi împreună cu Statul Major, au făcut o analiză din momentul în care am oprit zborul, au făcut o analiză serioasă, s-au uitat la istoricul din ultima vreme, la starea tehnică a avioanelor, au constatat că o mare parte din accidentele din ultima vreme au fost generate de starea tehnică a avioanelor”, a declarat Vasile Dîncu.

De asemenea, acesta a menţionat că aeronavele se află într-o stare tehnică bună şi nu se intenţionează donarea lor.

„În momentul acesta ele sunt într-o stare tehnică bună, însă am primit de la CAST posibilitatea ca încă un an să le folosim, să le avem în funcţiune. Piloţii îşi continuă activitatea. Sunt sigur că la misiuni le vom folosi mai puţin. De ieri se zboară din nou. Am văzut că au fost întrebări în presă legate de faptul că am oprit zborurile ca să donăm avioanele, nu le donăm, în acest moment rămân în inventarul nostru, în dotarea Forţelor Aeriene ale Armatei Române”, a declarat Dîncu.

Totodată, ministrul Apărării a subliniat că urmează să se facă tranziţia spre noile avioane F35.

„Vom merge mai departe, începem anul acesta sa facem demersuri şi spre tranziţia spre avioane de generaţia a cincea, adică F35 şi atunci începem să ne pregptim. Am accelerat în ultimele două luni contactele cu partea norvegiană şi cu americanii să facem mai repede achiziţia, care era programată după un anumit calendar, din Norvegia pentru F16 a discutat cu omologul meu din Portugalia pentru mentenanţă şi pregătirea piloţilor”, a declarat Vasile Dîncu.