Rectorul Daniel David, despre îndemnul către studenţii la Filosofie să se angajeze în SRI: „Un semn de normalitate într-o societate democratică”

„Într-o societate democratică, serviciile trebuie văzute ca instituţii democratice. Ele au funcţia să ne protejeze şi avem de lucrat împreună pentru a proteja democraţia. Sigur că întotdeauna serviciile au mijloace specifice, dar, în acelaşi timp, au şi mijloace transparente. Eu mă bucur când văd că mijloacele transparente devin tot mai cunoscute. Sigur că asta şochează populaţia, care are un alt stereotip faţă de servicii, dar eu cred că este un lucru bun. Nu noi criticam serviciile şi instituţiile militare că şi-au făcut instituţii superioare proprii care n-au de fapt competenţă academică şi că ar trebui să apeleze la marile universităţi când vor să facă doctorate, când vor să caute expertiză avansată? Uite că fac! Sigur că ne şochează în momentul ăsta, dar eu cred că este un semn de normalitate într-o societate democratică”, a comentat la Digi24 Daniel David, psiholog şi rector la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

În ceea ce priveşte legătura dintre un student la Filosofie şi un lucrător SRI, Daniel David spune că „totdeauna poţi să găseşti aceste competenţe. Mă gândesc la câteva lucruri: un absolvent de Filosofie cu siguranţă are competenţe în logică, teoria argumentării, spre exemplu, are o înţelegere culturală a lumii şi a societăţii, nu văd de ce nu ar fi eligibil. Sigur că, probabil, dacă ar fi selectat, ar intra după aceea şi într-o pregătire specifică, pentru ca această pregătire generală să se particularizeze pe funcţia specifică pe care o are în serviciu. Dar eu cred că este un semn foarte bun şi mă bucur că semnul acesta îl dă directorul actual al SRI-ului, care este şi absolvent UBB şi eu am încredere că ştie ce face”.

„Să ştiţi că aceste mesaje nu s-au adresat doar celor de la Filosofie. S-au adresat celor din ştiinţele socio-umane în general, celor din zona tehnică, în funcţie de nevoile serviciilor şi sigur, este o oportunitate pe piaţă, pusă la vedere. Ori de câte ori transparenţa unui serviciu este acolo să ne bucure acest lucru. Doamne fereşte să ajungem în vechea logică în care toate se fac prin 'mijloace specifice'!” - a conchis profesorul Daniel David.