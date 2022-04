Reacţia vicepreşedintelui companiei care a organizat târgul de turism de la New York: „România avea răspunderea să-şi aranjeze standul” EXCLUSIV

Reprezentanţii României s-au făcut de râs la târgul de turism de la New York FOTO: Facebook/Consulatul României la New York

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a spus într-o declaraţie oficială că mulţi expozanţi au avut acelaşi stand, pus la dispoziţie de către organizatori. „Nu sunt mulţumit de modul în care am fost reprezentaţi la acest târg, asta în primul rând. În al doilea rând, fac precizarea că acest târg, sau mai exact participarea la acest târg din SUA, s-a făcut la solicitarea reprezentanţilor din turism. Din păcate, cei cinci expozanţi care s-au arătat dornici să participe, patru nu au mai vrut să participe. Deci, practic, România a făcut un efort doar pentru un singur expozant. Dintre cei 200 de expozanţi din acel pavilion, cu toţii au avut acelaşi stand, pus la dispoziţie de către organizatori, acesta este şi motivul pentru care suma cheltuită a fost undeva sub 8.000 de dolari, pentru că era ştiut din trecut că acesta este standardul pus la dispoziţie de organizatori către expozanţi”, a precizat ministrul Constantin Daniel Cadariu.

Numai că, analizând imaginile de la târg, s-a putut rapid constata că celelalte ţări participante şi-au amenajat standurile creativ şi atrăgător, în timp ce România s-a mulţumit să pună câteva broşuri şi fotografii la standul pentru care a plătit 8.000 de dolari din bani publici.

În acelaşi timp, organizatorii târgului de turism de la New York au precizat în exclusivitate pentru „Adevărul” că ei au pus la dispoziţie doar un pachet de bază ca dotări pentru fiecare expozant şi că era responsabilitatea României să îşi amenajeze standul personalizat la Târgul de Turism Travel and Adventure Show de la New York, desfăşurat în luna martie. „Nu pot comenta asupra sumelor cheltuite de expozant la evenimentul nostru. Însă vă pot spune că le asigurăm expozanţilor un pachet standard pentru un stand, pachet standard ce include mochetă, o masă acoperită, două scaune, un coş de gunoi şi o draperie neagră. De aici încolo este răspunderea fiecărei ţări, inclusiv a României, să îşi aranjeze standul cu diferite fundaluri, grafice, bannere, etc”, a declarat pentru „Adevărul” Jonathan Golicz, vicepreşedintele companiei Unicomm din statul american Connecticut, cea care a organizat târgul Travel and Adventure Show de la New York, unde România s-a făcut de râs.

Standul României a avut o draperie neagră pe care erau prinse, cu clame, fotografii A4 printate color. În imaginea postată pe Facebook de Consulatul României la New York, imagine ştearsă ulterior, erau şase reprezentanţi ai ţării noastre care aveau în spate draperia pe care scria mesajul „Explore the Carpathian Garden”.

Ce măsuri s-au luat după scandal



Participarea la târgurile internaţionale de turism, cu stand de ţară, va fi regândită şi asumată de Consiliul de Brand Turistic Naţional (CBTN) şi de Consiliul Consultativ al Turismului (CCT), a anunţat ulterior Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, la câteva zile după scandalul standului României la Târgul de turism de la New York.

Conform sursei citate, acţiunile de promovare a destinaţiei România pe pieţele externe vor fi reluate doar în baza conceptelor aprobate de către CBTN şi CCT, iar până atunci toate participările la târgurile internaţionale de profil vor fi suspendate.

În plus, ministrul Cadariu a anunţat începerea unor anchete disciplinare în cadrul Direcţiei Generale Turism şi suspendarea activităţii de participare la târgurile internaţionale a persoanelor desemnate de către minister care au făcut parte din delegaţia aferentă târgului de la New York.

Mai trebuie spus că la comisia de disciplină vor fi chemaţi şi ataşaţii economici din Statele Unite ale Americii. În ceea ce priveşte activitatea personalului din Consulatului General al României la New York, ministrul Cadariu a solicitat în scris către Ministerul Afacerilor Externe o analiză a conduitei profesionale, având în vedere că aceştia nu au semnalat problemele constatate la standul României şi au ales să promoveze o fotografie care să aducă prejudicii imaginii naţionale.

Şi ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a reacţionat după ce imaginile cu standul ţării noastre la târgul de turism de la New York au stârnit numeroase critici. Acesta a declarat că situaţia este una „scandaloasă şi ruşinoasă”. Ambasadorul României în SUA a transmis că persoanele care au organizat participarea delegaţiei României la târgul de turism trebuie să fie trase la răspundere şi să fie luate măsuri drastice.



