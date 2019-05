Radu Mazăre va ataca la CEDO decizia de condamnare la 9 ani de închisoare

„Noi apreciem că pe calea unei plângeri la CEDO putem să arătăm neajunsurile legale ale sentinţei", a declarat avocatul fostului primar al Constanţei.





"Am fost în vizită la domnul Mazăre şi datorită unor alte activităţi am anulat grefa, urmează să revenim să vedem care este strategia apărării în continuare. Sunt activităţi care sunt cuprinse în regulament. Activităţi poate să însemne orice şi o activitate relaxantă e tot o activitate. Nu am putut să vorbesc cu dumnealui , deci ceea ce va spun sunt doar presupuneri. În primul rând, sper că starea lui de spirit dacă este nesatisfăcătoare să se îmbunătăţească. Oricum eu aştept, cum îl cunosc, este un om puternic trebuie să-şi asume sentinţa în această perspectiva a executării atâta vreme cât nu poate fi răsturnată în momentul următor. Noi apreciem că pe calea unei plângeri la CEDO putem să arătăm neajunsurile legale ale sentinţei. Este o plângere la care lucrează o echipa de a mea", a mai declarat Tiberius Bărbăcioru, avocatul lui Radu Mazăre.







Radu Mazăre anunţa că intenţionează să facă acest demers încă din 21 mai. Atunci, fostul edil a dat primul sau comunicat transmis după extradarea din Madagascar, în care spunea că este mândru de tot ceea ce a făcut în viaţă, că după ce a făcut puşcărie în Madagascar, va supravieţui şi în închisorile din România.





Fratele lui Radu Mazăre, Mihai, declara săptămâna trecută că fostul edil este mulţumit de condiţiile din detenţie, spre deosebire de cele din Madagascar. „E foarte mulţumit, eu pot să zic chiar încântat de cum l-au primit oamenii, personalul din penitenciar îl tratează corect şi foarte amabil, bănuiesc că nu neapărat cu el, ci se întâmplă lucrul acesta cu toată lumea. Ştiţi bancul acela cu rabinul când a venit un evreu la rabin nemulţumit că nu mai are loc în casă şi i-a zis rabinul: Bagă şi oaia, bagă şi capra şi vii peste o săptămână. Când s-a întors la rabin a zis: Vai de mine ce greu e, acum scoate animalele din casă şi vino după aia peste o săptămână. Şi când s-a întors la rabin a zis: Vai, ce bine e acum fără animale. Aşa şi el este cu puşcăria Rahova, faţă de Madagascar. Deci mi-a mai povestit nişte lucruri de acolo şi, într-adevăr, ce se întâmplă aici este un vis”, a spus acesta.







Mihai Mazăre a relatat, în câteva cuvinte, ce i-a povestit fostul primar al Constanţei că a trăit în închisoarea din Madagascar. „De exemplu, cum i-au scos să îi măsoare şi să îi cântărească. Au făcut un şir lung de 40 de persoane, i-a dus pe un hol, i-a aliniat şi stăteau pe un hol îngust care, pe margine, avea două rigole. De fapt, stăteau pe rigole, iar prin rigolelerespective curgea apa menajeră de la toaletă, din toată puşcăria. Au stat aşa 3 ore şi jumătate, i-au aşezat pe vine şi îi ridicau pe rând: îl ducea, îl măsura, îl trecea la loc pe vine, în mediul de acolo. Sunt multe lucruri de care mi-a povestit şi care sunt groaznice”, a mai spus Mihai Mazăre.





Radu Mazăre este condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de pe litoral, un dosar cu un prejudiciu de circa 114 milioane de euro. Acesta mai are alte trei procese pe rol, ce vor intra sau sunt în faza de apel, fiind condamnat în două dintre acestea şi achitat în celălalt. Astfel, în mai 2018, Tribunalul Constanţa l-a condamnat la 6 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu, iar săptămâna trecută Curtea Supremă l-a condamnat la alţi 9 ani de închisoare în dosarul „Polaris”. În iunie 2018, Mazăre este achitat în dosarul „Henri Coandă” unde era acuzat de luare de mită.



