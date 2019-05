Radu Mazăre va fi adus la Curtea Supremă pentru confirmarea mandatului de arestare în dosarul Polaris

În sentinţa din dosarul Polaris, unde judecătorii l-au condamnat pe Radu Mazăre la 9 ani şi 10 luni de închisoare, este prevăzută şi „menţinerea măsurii arestării preventive a inculpatului Mazăre Radu Ştefan".

Radu Mazăre este încarcerat în Penitenciarul Rahova pentru a-şi ispăşi pedeapsa de 9 ani de închisoare, sentita definitivă primită în cazul "Retrocedărilor de pe litoral".

Fostul edil a fost încarcerat luni seară la Rahova şi a fost plasat în perioada de carantină pentru o perioada de 21 zile.

Dat în urmărire internaţională încă din ianuarie 2018





Radu Mazăre a fugit în Madagascar în decembrie 2017, el neavând interdicţia de a părăsi ţara. Arestat preventiv în dosarul „Polaris”, în iunie 2015, Curtea Supremă schimbă această măsură cu cea a controlului judiciar, cu menţiunea că îi era interzis să părăsească ţara. Un an mai târziu însă, în martie 2016, aceeaşi instanţă acceptă să elimine şi această interdicţie, deşi era cunoscut că fostul primar al Constanţei deţine un complex turistic în Madagascar, stat cu care România nu avea şi nu are un tratat de extrădare. În plus, Mazăre era la acea dată inculpat în mai multe dosare penale cu un prejudiciu de ordinul sutelor de milioane.





După fuga în Madagascar, instanţa supremă înlocuieşte controlul judiciar cu arestul preventiv, iar în 11 ianuarie este emis un madat de urmărire internaţională pe numele fostului edil al Constanţei. Judecătorii Curţii Supreme se declară sfidaţi de fuga acestuia. „Din conduita pe care inculpatul a înţeles să o adopte după punerea sa în libertate şi, mai ales, după înlăturarea interdicţiei de a părăsi teritoriul României, acesta inducând în eroare şi, mai apoi, sfidând Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reuşind, totodată, să inducă în opinia publică un sentiment de slăbiciune a statului român şi de zădărnicire a actului de justiţie”, se arată în motivarea deciziei prin care s-a cerut arestul preventiv al lui Radu Mazăre.