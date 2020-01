Procurorul Oana Schmidt Hăineală cere executarea silită a Parchetului General

Fostul adjunct al DIICOT – structura Centrală, Oana Schmid Hăineală a depus, la Judecătoria Bacău, o cerere prin care cere încuviinţarea executării silite a Ministerului Economiei şi Finanţelor, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, precum şi a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Instanţa a admis cererea de încuviinţare a executării silite şi a autorizat creditoarea să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu, potrivit soluţiei.

Decizia instanţei este fără cale de atac şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor.

Surse judiciare spun pentru Mediafax că este vorba despre drepturi salariale pe care le solicită fostul adjunct al DIICOT, procurorul Oana Schmid Hăineală.

Dosarul a fost înregistrat în 19 decembrie 2019, în aceeaşi zi în care Oanei Schmidt Hăineală i-a fost respinsă cererea de continuare a delegării ca adjunct al DIICOT şi trimiterea ei să lucreze ca procuror de execuţie.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a explicat, în aceeaşi zi, că la Secţia pentru procurori a CSM au fost respinse delegările pentru Giorgiana Hosu şi Oana Hăineală în funcţii de conducere în DIICOT deoarece trebuie să existe „stabilitate”.

Cine este Oana Schmidt Hăineală

Oana Schmidt Haineala a fost secretar de stat in perioda ministeriatului lui Florin Iordache. A fost audiată ca martor in dosarul in care procurorii DNA au anchetat modul in care s-a dat OUG 13. Ancheta s-a oprit dupa decizia Curtii Constitutionale. Potrivit presei, Haineala ar fi contribuit la scrierea OUG 13 care stabilea un prag de la care abuzul in serviciu devine infractiune.





Reamintim ca OUG 13 adoptata in februarie 2017 viza modificarea Codului Penal prin introducerea unui prag al prejudiciului de 200.000 de lei peste care abuzul în serviciu devenea infracţiune. In acest fel, Liviu Dragnea ar fi scapat de una din acuzatiile in dosarul in care e cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual, unde prejudiciul este de 100.000 de lei.





Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, declara atunci că a numit-o pe Oana Hăineală şef al Corpului de Control al ministerului pentru că are o experienţă bogată la Greco, ministrul precizând că se face restructurarea structurii, fiind scoase la concurs 32 de posturi vacante





Aceasta a fost revocată de la M.J. în 2017, în contextul scandalului OUG 13, la cererea procurorului general Augustin Lazăr. În luna iulie, Curtea de Apel Bucureşti a decis, în primă instanţă, obligarea Consiliului Superior al Magistraturii la plata a 30.000 de lei daune procurorului Oanei Schmidt-Hăineală pentru că i-a fost revocată abuziv detaşarea la Ministerul Justiţiei.