Primarul Piedone, despre stenogramele DNA: „Un spirit de glumă în stilul meu caracteristic, păi ce, am înnebunit?”

„Am făcut un spirit de glumă în stilul meu caracteristic. Cum să zic, şi la telefon, să mi se dea jumătate de staţie, păi ce, am înnebunit? Fiecare e pe lege, eu am spus în convorbire că sunt pe lege. Una a fost la telefon, alta sunt documentele (…) Am zis-o într-un spirit de glumă. Hai să fim serioşi, am aproape 28 de ani în administraţie, nu pot face asemenea greşeli elementare. Am glumit, da, una a fost vorba, alta actele derulate conform legii”, a declarat Piedone pentru G4Media.ro.

El a precizat joi că a emis de pe 11 iunie autorizaţie de demolare pentru chioşcurile din staţiile de metrou din Sectoul 5. Acesta spune că magazinele vor fi demolate în următoarele zile, pe cheltuiala Metrorex, de către o firmp a Primăriei Sectorului 5.

Stenogramele din ordonanţa DNA de inculpare a liderului de sindicat de la metrou, Ion Rădoi, arată că primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi întârziat în mod intenţionat să demoleze chioşcurile ilegale de la metrou de pe raza Sectorului 5, potrivit procurorilor DNA. Potrivit documentului citat, Piedone i-ar fi cerut lui Rădoi să îi dea şi lui spaţii comerciale, la Izvor, în schimbul ne-demolării.

Piedone a mai declarat pentru G4Media.ro că ”Rădoi a insistat foarte mult să ia legătura cu mine, am evitat să mă întâlnesc, m-am întâlnit la un moment dat, a venit cu o plachetă din partea metroului – înainte de această convorbire. Am îndeplinit toate formalităţile legale (…)Procurorii DNA au ridicat documentele şi au constatat că am îndeplinit toate procedurile legale, iar întârzierea nu se datorează faptului că nu am vrut sau am pretins ceva de la dl Rădoi. Ci pentru că din dispoziţia care este deja emisă din 11 iunie, în care infrastructura SA, din dispoziţia mea, trebuie să dezafecteze aceste chişcuri. Infrastructura SA era angrenată în alte lucrări de investiţii în sector, s-a amânat. Procedura va fi dusă la îndeplinire, probabil în seara asta – mâine, dar chişcurile se vor demola. Sindicatul mă dă şi în judecată”.