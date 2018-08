Prima reacţie a şoferului cu numere anti-PSD după clasarea dosarului: Mi se pare un lucru corect, pentru că sunt nevinovat, nu am făcut nicio infracţiune

Avocatul şoferului afirmă că numerele de înmatriculare sunt legale, deşi inactive, astfel că nu i se poate invoca nicio infracţiune clientului său.

"Mi se pare un lucru corect clasarea dosarului, pentru că sunt nevinovat, nu am făcut nicio infracţiune. (...) Mi s-a părut incorect cum a procedat Poliţia Română. Ar fi trebuit să îmi spună cu ce am greşit de la început. Fiecărui echipaj i-am spus că am şi celelalte plăcuţe.Mi-au stricat concediul, ce să zic”, a declarat vineri şoferul maşinii cu numere de înmatriculare personalizate cu mesaj anti-PSD.

Întrebat ce părere are despre faptul că şeful Poliţiei Române a cerut verificări interne ale modului în care Direcţia Rutieră din cadrul IGPR a făcut argumentarea juridică privind aplicabilitatea Convenţiei de la Viena din 1968, bărbatul a spus că atât timp cât a fost comis un abuz, cineva trebuie să plătească.

"Normal că e corect să facă verificări. Atât timp cât au făcut un abuz, să plătească. (...) Dacă au făcut-o de undeva de sus, din ordin politic, să spună. (...) Mesajul nu mi s-a părut obscen, am căutat ce înseamnă şi nu era obscen”, a mai spus şoferul.

La rândul său, avocatul acestuia a spus că numerele de înmatriculare sunt legale, deşi inactive, astfel că nu i se poate invoca nicio infracţiune clientului său.

"Am aşteptat şi noi soluţia de astăzi, am aşteptat comunicatul oficial. (...) Reţineţi că pe tot parcursul cercetărilor clientul meu şi-a păstrat calitatea de martor. (...) În această situaţie, actul de sesizare iniţial, actul premergător a fost acel proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante. Numerele erau legale. Într-adevăr, în sistem, din cele ce ne-au fost comunicate la momentul la care am fost audiaţi pe acest aspect, numerele de înmatriculare apăreau inactive, neputând fi invocată nicio culpă clientului meu şi niciun fel de eroare. Clientul nu a săvârşit nicio faptă. De altfel, (...) autorităţile suedeze au confirmat acest aspect, respectiv faptul că plăcuţele sunt valide. Clientul meu a respectat toate regulile de circulaţie şi nu i se poate imputa niciun aspect”, a explicat avocatul.

Poliţia Română a anunţat vineri că va propune clasarea dosarului privind plăcuţele de înmatriculare cu mesaj anti-PSD din Suedia şi că le va preda autorităţilor suedeze, având în vedere că acestea au fost retrase. De asemenea, şeful Poliţiei, Ioan Buda, a cerut deja declanşarea unor verificări a modului în care Direcţia Rutieră din cadrul IGPR a făcut argumentarea juridică privind aplicabilitatea Convenţiei de la Viena din 1968, la finalul cărora

„În conformitate cu ultimele precizări primite pe canalele de cooperare poliţienească internaţională, Poliţia Română va preda autorităţilor suedeze numerele de înmatriculare personalizate, cu conţinut obscen, ridicate la data de 31 iulie 2018, întrucât acestea au fost retrase de către emitent. Cu respectivul autoturism se poate circula numai cu utilizarea numerelor de înmatriculare permanente”, a transmis Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Brigada Rutieră a Capitalei a reţinut, luni, numerele de înmatriculare cu mesaj anti-PSD, după ce au oprit în trafic autoturismul înmatriculat în Suedia. De asemenea, a fost reţinut pemisul de conducere al şoferului, acesta declarând că a înmatriculat maşina în luna aprilie şi că se află în concediu în România, fiind în drum spre litoral.

Poliţia Rutieră a deschis dosar penal în acest caz şi susţine că maşina cu numărul de înmatriculare ”M..EPSD” nu are drept de circulaţie în România, invocând o informare transmisă de Biroul Interpol Stockholm, în timp ce Ambasada Suediei la Bucureşti a precizat că autoturismul are drept de circulaţie în Uniunea Europeană, dar că posesorul trebuie să deţină documentele oficiale pentru ambele seturi de numere – personalizate şi oficiale.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Agenţiei de Transport din Suedia, Eva Isaksen, a declarat că plăcuţele personalizate îi vor fi retrase şoferului român.