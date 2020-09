Presa străină, despre noile Sandero şi Logan. Ce dotări vor avea maşinile şi de ce dispare Logan din Europa Occidentală

Primele imagini oficiale a noilor modele Dacia Logan, Sandero şi Sandero Stepway facute publice de oficialii grupului Renault au fost bine primite de presa internaţională. Experţii laudă, în general, linia de design a noilor modele care, de altfel, sunt considerate cheia revigorării vânzărilor mărcii în plină criză a pieţei auto. În plus, specialiştii constată că noile modele Dacia vor avea dotări superioare gamei low-cost din care fac parte. „Noua generaţie a Sandero are un design exterior evolutiv, cu lumini de zi moderne LED şi stopuri LED în formă de Y. În plus, în comparaţie cu modelul care iese din producţie, Sandero primeşte un parbriz mai înclinat. (…) Sandero Stepway a primit o capotă mai bombată specifică modelului şi vine cu un set bare de protecţie, praguri şi aripi unice pentru un aspect robust”, arată portalul carscoops.com.

„Noile modele Sandero şi Logan reprezintă un nou început pentru Dacia. Noul CEO al Grupului Renault, Luca de Meo, a anunţat săptămâna trecută planurile de reorganizare a grupului în jurul mărcilor şi nu pe regiuni”, spun, la rândul lor, cei de la Automotive News Europe.

Site-ul carwow.co.uk subliniază că linia noilor modele este una actualizată. „Dacă actuala Sandero pare aproape învechită, noua maşină arată mult mai contemporană, cu un parbriz mai înclinat şi cu o linie a plafonului complet remodelată. (...) Noua maşină este puţin mai lată decât înainte şi acest lucru o ajută să pară mai bine aşezată pe şosea”, arată portalul.

Şi „Il Sole” laudă linia noilor modele Dacia şi consideră că „schimbările estetice sunt radicale, cu un aspect care încorporează mai multe detalii introduse iniţial pe SUV-ul Duster şi care confirmă schimbarea stilului mărcii. Aşteptăm să aflăm noutăţile de la interior, cât şi gama de motoare, care va fi oficializată la sfârşitul lunii septembrie”.

„Modele Dacia câştigă în personalitate cu această nouă generaţie. Sandero şi Logan, construite pe platforma CMF-B, au un stil modern”, scrie cotidianul francez Le Figaro. „Noile Dacia Sandero, Sandero Stepway şi Logan au fost dezvăluite, compania susţinând că este pregătită să redefinească «maşina esenţială» (low-cost - n.red.) cu un stil nou şi dotări sporite”, punctează, în fine, revista britanică „AutoCar”.

Cât costă opţionalele de top

De altfel, experţii în domeniu au observat pe cele câteva imagini furnizate de Renault că noile modele Dacia vor avea unele dotări care, de obicei, nu sunt întâlnite pe gama auto low-cost. Astfel, în variantă de top, cel mai probabil, Dacia va avea chiar şi un autopilot adaptiv, un sistem care ţine automat o distanţă constantă faţă de maşina din faţă şi care este extrem de util pe autostradă. În plus, între altele, modelele Dacia vor avea şi senzori pentru semnalarea unor maşini care circulă în unghiul mort al oglinzilor retrovizoare. Dar toate aceste dotări care se vor regăsi pe variantele de top au un preţ. Cel mai probabil, pentru aceste opţionale clienţii vor achita în plus cam o mie de euro.

Detaliile tehnice ale noilor modele vor fi dezvăluite oficial pe 29 septembrie, dar unele surse susţin că acestea folosesc o varianta mai ieftină a platformei tehnice CMF, care poate fi găsită şi pe Renault Clio 5, Nissan Juke sau Captur 2. Maşinile vor beneficia, iniţial, de două motoare pe benzină. Este vorba de 1.0 SCe de 75 CP şi 1.0 TCe de 100 CP. În plus, va mai fi disponibil şi propulsorul diesel 1.5 dCi de 85 CP, iar ulterior Sandero ar putea fi livrată şi în variantă hibrid.

Loganul rămâne în numai 10 ţări UE