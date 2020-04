Poliţiştii, comis-voiajori pentru Biserică. BOR trimite lumina de Paşti cu girofarul

În plină epidemie cu noul coronavirus, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) vrea să-i implice, în Noaptea de Înviere, pe toţi poliţiştii în operaţiunile de livrare a Sfintei Lumini către credincioşi. Asta după ce reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române au şi anunţat cum se va proceda cu Lumina în Noaptea de Înviere având în vedere că oamenii nu vor avea voie să meargă la biserică. „Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim (…), iar voluntarii din parohii, purtând mască, mănuşi şi ecuson, o vor primi şi o vor distribui doar la casele credincioşilor care o solicită şi care o aşteaptă numai în faţa locuinţei, având în mână o candelă sau o lumânare”, a comunicat Patriarhia Română.

Ziua cu OM, seara cu Lumina Sfântă

Cosmin Andreica, preşedintele Sindicatului EUROPOL, susţine că există discuţii în acest sens la nivelul conducerii celor două instituţii şi că nu s-a decis încă modul în care vor fi implicaţi poliţiştii în livrarea Luminii către credincioşi. „Dezbaterea pe această temă are loc între cele două instituţii, dar la iniţiativa inspectorului-şef al Poliţiei Române (chestorul principal de poliţie Liviu Vasilescu - n.r.) şi, din câte ştiu, Patriarhia Română nu a cerut oficial sprijin pentru distribuirea Luminii. Neoficial, se au în vedere două versiuni. În primul rând, se are în vedere ca poliţiştii să-i însoţească şi să-i protejeze pe voluntarii bisericii. Apoi, mai grav, se discută ca, în cartierele rău famate, Lumina Sfântă să fie dusă numai de poliţişti”, spune Cosmin Andreica.







Sindicalistul consideră decizia cel puţin ciudată, acum, când poliţiştii sunt preocupaţi de verificarea modului în care se respectă Ordonanţele Militare. „Noi abia facem faţă în stradă cu verificarea celor care circulă aiurea. Mai nou stăm şi prin pieţe ca să ne asigurăm că se respectă măsurile de distanţare socială şi să menţinem măsurile de ordine publică. Numai misiunea de distribuire a Luminii Sfinte ne mai lipsea. Nici nu ştiu cum se vor proteja colegii. Trebuie să ne gândim că vor intra în contact cu zeci sau sute de oameni, iar la ieşirea din serviciu pleacă acasă în aceleaşi haine care pot fi infectate. În plus, mai este şi o chestiune de principiu. Dacă voluntarii bisercii îi ştiu pe cei care au semnalat că vor să primească Lumină, noi nu avem aceste date, mai ales în cartierele rău famate. Cum să te duci şi să le bagi oamenilor Lumina pe gât?”, se întreabă preşedintele Sindicatului EUROPOL înainte de a încheia.

„Dau Lumina, dau şi virusul”

La rândul lui, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Dumitru Coarnă, consideră proiectul de a trimite poliţiştii să distribuie Lumină ca fiind unul utopic. „Ştiu că se poartă nişte discuţii în acest sens şi sper să fie numai un joc de imagine, pentru că este imposibil să distribuim Lumină către milioane de români. Din punct de vedere logistic, pur şi simplu nu putem face acest lucru. Şi trebuie să ne gândim şi la protecţia poliţiştilor, dar şi la cea a enoriaşilor. La această oră avem aproape 200 de poliţişti infectaţi. Vă daţi seama că, nefiind testaţi, nu ştim câţi poliţişti au luat, în realitate, noul coronavirus. Cu siguranţă avem şi colegi care sunt infectaţi, dar nu ştiu acest lucru pentru că sunt asimptomatici. Dacă îi trimitem să dea Lumină, dau şi virusul. Şi reciproca este valabilă. Un poliţist poate lua coronavirusul de la o persoană care este infectată, dar nu ştie acest lucru”, precizează Dumitru Coarnă.



Sociolog: Poliţiştii nu au ce căuta în treburile bisericii

Sociologul Mircea Kivu consideră că decizia de a trimite poliţiştii cu Lumina de Înviere poate naşte situaţii cu adevărat periculoase. „Din punct de vedere legal, dar şi ca principiu, Poliţia nu are ce căuta şi nu trebuie să ia parte la manifestările religioase numai prin specificul ei, de menţinere a ordinii şi liniştii publice. Aşa se cam amestecă apele. Este bine ca statul, prin instituţiile sale, să fie stat, iar biserica să rămână cu treburile ei. În plus, ştim foarte bine ce se va petrece pe scările blocurilor. Oamenii vor ieşi să ia Lumină în număr mare, se vor forma aglomerări, ori scopul instituţiilor statului este exact invers, cel de păstrare a distanţării sociale. Poliţia are misiunea de a limita contactele umane, dar un astfel de demers va avea urmări exact de dos. Să ne gândim ce consecinţe poate avea un astfel de demers într-un scenariu plauzibil. Într-un bloc de pensionari aduce Lumina un poliţist infectat, dar asimptomatic... Nu pot să înţeleg. La Vatican s-a putut fără Lumină în acest an, dar la noi nu se poate”, a precizat sociologul Mircea Kivu.



Cum se va încălca Ordinul Militar

Analistul politic Cristian Pârvulescu subliniază că în momentul împărţirii Luminii nu se va păstra distanţarea socială de doi metri. „ De ani buni, după sosirea pe Aeroportul Otopeni, Lumina este transportată în toate colţurile ţării cu sprijinul nemijlocit al Poliţiei. În acest an, din cauza pandemiei, s-a luat decizia să se restrângă aceste manifestări religioase.

Cum va respecta voluntarul sau poliţistul distanţarea socială de doi metri când trebuie să-i dea Lumină enoriaşului? Cristian Pârvulescu Analist politic

S-a anunţat că Lumina va fi dusă de voluntarii bisericii la cei care au solicitat-o. Dar nu înţeleg cum vor face voluntarii acest lucru pentru că va fi după ora 22.00, şi atunci avem interdicţie de circulaţie. Poate numai cu poliţiştii lângă ei. Apoi, cum va respecta voluntarul sau poliţistul distanţarea socială de doi metri când trebuie să-i dea Lumină enoriaşului? Sunt nişte încălcări foarte clare ale normelor legale. Catolicii au putut face aceste sacrificii, dar noi nu putem”, a precizeat Cristian Pârvulescu.