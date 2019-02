Paznicii Lidl Apusului i-au blocat roata de la maşina unui bătrân cu handicap locomotor

„Bătrânul a parcat lângă spaţiul special amenajat pentru persoane cu handicap fără a bloca accesul in magazin sau a circulaţiei, a parcat in acel loc pentru că că spaţiile pentru persoane cu handicap aveau accesul blocat cu lanţuri şi piloni de plastic. Reprezentaţii firmei de pază SGG l-au văzut când a parcat, l-au lăsat sa între in magazin după care i-au blocat roata stânga faţă. La ieşire i-au solicitat sa plătească 100 RON taxa de deblocare”, a scris bărbatul pe pagina sa de socializare.

Potrivit bărbatului, pentru ca bătrânul nu a avut suficienţi bani cei de la SGG Security au plecat deşi bătrânul le-a explicat cu lacrimi in ochi ca nu are bani suficienţi la el şi că are programare la o clinică de cardiologie in Ghencea.

„Au venit doua echipaje de poliţie care au aşteptat aproape o oră pe cei de la SGG care au declarat ulterior foarte relaxaţi că este parcarea privată a Lidl şi că bătrânul a parcat într-un loc interzis, că nu e problema lor că spaţiile pentru persoane cu handicap sunt blocate cu lanţ şi că bătrânul trebuie sa plătească. Trei poliţişti s-au umilit timp de aproape încă o ora in faţa unui paznic de la SGG rugându-l sa deblocheze roata bătrânului”, a completat bărbatul care a semnalat incidentul.

Ulterior, spune acesta, oamenii care au asistat la incident au pus mână de la mână pentru a-l ajuta pe bătrân.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: