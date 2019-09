Patru români, condamnaţi în Marea Britanie pentru că au supus trei minore unor abuzuri sexuale îngrozitoare

“Aceşti bărbaţi care au fost condamnaţi astăzi au ţintit în mod intenţionat tinerele victime din acest dosar pentru că erau minore şi pentru că erau vulnerabile. Victimele erau doar nişte copii la momentul în care au fost supuse unei exploatări sexuale îngrozitoare, dar au arătat mult curaj ieşind în faţă şi oferind dovezi împotriva celor care le-au abuzat”, a declarat procurorul Lisa O’Neill, potrivit stirileprotv.ro.

Aceştia au fost acuzaţi că în perioada 2016-2018 au abuzat sexual trei fete cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani. Cei patru bărbaţi ţinteau fete vulnerabile, pe care le-au abuzat o perioade mai lungi de timp, au anunţat autorităţile din Manchester.

„Aceste fete tinere, victime ale unui abuz traumatic şi aproape inimaginabil au fost în centrul anchetei noastre şi ne-au mobilizat să acţionăm continuu pentru a-i aduce pe cei vinovaţi în faţa justiţiei. Aceste victime au demonstrat un curaj enorm prin faptul că au venit în faţa instanţei să depună mărturie. Nu putem subestima curajul şi puterea necesare pentru ca în astfel de situaţii victimele unui abuz să povestească traumele prin care au trecut”, a precizat Rebecca Boyce, ofiţer la Poliţia din Manchester.

Four men have been have been jailed for over 25 years as part of an ongoing investigation into child sexual exploitation in #Levenshulme in #Manchester. https://t.co/c6EQLoU880 pic.twitter.com/RowV5Ej4vn