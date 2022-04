Parchetul General intervine în disputa privind modificarea Legii Contabilităţii: „Va avea un impact asupra imparţialităţii şi independenţei”

Preşedintele CECCAR a solicitat poziţia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie cu privire la demersul Parlamentului de a modifica Legea Contabilităţii.

„În susţinerea a ceea ce am prezentat public si in fata Parlamentului până acum, noi, CECCAR, mai facem încă un demers pentru a atrage atenţia asupra faptului că, iniţiativa legislativă care intra în dezbaterea Parlamentului poate provoca un efect nebănuit in sistemul de justiţie.

Astfel, in susţinerea a ceea ce noi CECCAR am afirmat până acum, am solicitat un punct de vedere oficial Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie. Este încă un demers pe care îl facem pentru a convinge Parlamentul să nu adopte o lege care provoca o implozie in sistemul de justiţie, care poate avea efect asupra a mii de dosare de evaziune fiscala, asupra unor expertize contabile judiciare aflate in curs, la Parchetul General, DNA, DIICOT, celelalte Parchete si la Instanţele Judecătoreşti”, a transmis preşedintele CECCAR, printr-un comunicat.

Aşadar, potrivit sursei citate, Parchetul General a transmis că orice modificare legată de statutul experţilor judiciari ai CECCAR „va avea un impact asupra aparentei de imparţialitate şi independenţă” a unui expert.

„În toate procedurile judiciare care privesc acuzaţii in materie penala in sensul autonom al prevederilor art. 6 din CEDO, in care se vor fi efectuat expertize judiciare de către membrii CECCAR, in calitate de experţi judiciari, orice modificare legata de statutul acestora si apropierea de către organele fiscale (care in cauzele penale, de cele mai multe ori, acestea se constituie parte civila) va avea un impact asupra aparentei de imparţialitate si independenta, de care trebuie sa se bucure un expert desemnat in cauza.”, a transmis Parchetul General.

Legea contabilităţii, vizată de Parlament

Parlamentarii au reînceput discuţiile pe tema unui proiect prin care sunt aduse schimbări Legii contabilităţii, însă în acelaşi timp ar fi vizat şi controlul pe patrimoniul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care ar fi de 45 de milioane.

CECCAR ar urma să sufere modificări substanţiale potrivit proiectului de modificare a legii: „Se divizează patrimoniul, se diluează autoritatea structurilor de conducere, se capitalizează cu resurse financiare structurile nou create, se preia controlul direct prin numirea unui administrator din partea unei autorităţi publice concomitent cu anularea a peste 200 de mandate pentru structurile de conducere locala si centrala democratic alese prin votul membrilor CECCAR”.

În replică, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a venit cu precizări referitoare la modificările care ar urma să fie aduse profesiei şi actelor normative de organizare a instituţiei, de către Parlament, precizând că astfel ar fi pierdută independenţa profesiei, ar avea loc divizarea patrimoniului organismului central, care ar ajunge să fie controlat de către stat, iar guvernanţii ar urma să fie cei care impun un administrator unic.