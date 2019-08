Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Codurilor penale e gata. Ce prevederi au dispărut

Potrivit Ziare.com, proiectul noii OUG pentru modificarea si completarea Codului Penal prevede doar sporirea pedepselor pentru infractiunile de omor calificat si agresiuni sexuale. In plus, apare forma agravanta a infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, prin rapire. De altfel, aceste modificari au fost anunţate saptamana trecuta de premierul Viorica Dancila fiind puse rapid în practică de Ana Birchall, ministrul de Justiţie revocat între timp.

Ce conţine OUG

Potrivit Ziare.com în proiectul noii ordonanţe este crescut minimul pedepsei la omor calificat de la 15 ani la 20 de ani de închisoare. În prezent, infracţiunea este pedepsită cu detenţie pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani, iar propunerea este de detenţie pe viaţă sau închisoare de la 20 la 25 de ani.

Este menţinută propunerea din propunerea iniţială făcută public joi de ministrul Ana Birchall, privind varianta agravantă a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prin răpire, care se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 8 ani.

Dacă fapta de lipsire de libertate în mod ilegal a avut că urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani, în condiţiile în care, în prezent, infracţiunea se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

Cresc limitele şi la pedeapsa de viol, care se va pedepsi de la 5 la 12 ani. În prezent infracţiunea se pedepseşte cu o condamnare între 3 şi 10 ani. Varianta agravantă a acestei infracţiuni se va pedepsi cu închisoarea de la 7 la 15 ani. În prezent, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.

Similar, sunt crescute limitele pedepselor în cazul agresiunii sexuale, de la 3 la 10 ani. În prezent, infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Similar şi în cazul agravantei, care poate ajunge la 12 ani.

Pedepsele cresc şi la infracţiunea de act sexual cu un minor, sancţionată cu închisoare de la 1 la 5 ani. Potrivit proiectului, această va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani. Agravantă în cazul acestei infracţiuni poate ajunge la 10 ani. Pedepse similare sunt prevăzute şi în cazul infracţiunii de corupere sexuală a minorilor.

Expunerea de motive a noii OUG

"Având în vedere amplificarea fenomenului criminalităţii săvârşite cu violenţă, în general, precum şi cazurile recente de infracţiuni contra vieţii şi contra libertăţii şi integrităţii sexuale a persoanelor, care au generat un puternic impact negativ în rândul membrilor societăţii;

Luând în considerare că aceşti factori au relevat faptul că răspunsul instituţiilor statului, care trebuie să urmărească şi să asigure atât mijloacele de constrângere a infractorior, cât şi identificarea şi diminuarea potenţialelor surse de criminalitate, nu este unul suficient de ferm, de natură a descuraja acest fenomen infracţional şi a crea un climat de securitate pentru cetăţenii ţării, prin ocrotirea valorilor sociale fundamentale şi instituirea unor repere legislative ferme subsumate acestui scop;

Întrucât organele judiciare au semnalat necesitatea adoptării urgenţe a unor măsuri legislative, privind sporirea limitelor de pedeapsa, de natură să întărească funcţia de constrângere pentru persoanele care au nesocotit normă penală, dar şi funcţia de prevenire a săvârşirii altor infracţiuni contra libertăţii personelor," sunt o parte din motivele privind adoptarea de urgenţă a acestei ordonanţe.

Potrivit proiectului, aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, "iar o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative asupra societăţi româneşti".





