Ordinele CNSU de suspendare a activităţii în şcoli şi reluarea cursurilor în online, anulate de Curtea de Apel Bucureşti

Unul dintre reclamanţi a fost Asociaţia Şcolilor Particulare care a contestat încă de la început deciziile, transmite Hotnews.ro.

Reproducem un extras din minuta CAB în dosarul 7228/2/2020, conform portalului instanţelor de judecată:

„(...) Admite in parte actiunea introdusa impotriva CNSU, CMBSU, ME (fost MEC), MS. Respinge cererea de suspendare a executarii, ca ramasa fara obiect,

Anuleaza:

HCNSU nr.53/08.11.2020 - OMEC nr.5972/08.11.2020

HCNSU nr.57/07.12.2020 - OMEC nr.6122/07.12.2020

HCNSU nr.2/08.01.2021 , in privinta art.1

OMEC nr.3090/08.01.2021

Ordinul comun MEC/MS nr.5487/1494/31.08.2020

HCMBSU nr.15/10.09.2020, in privinta art.2 si 3.

HCMBSU nr.24/2020, in privinta art.1, pct.6

Respinge cererea de interventie accesorie a DSU in favoarea CNSU, ca neintemeiata. In ipoteza ramanerii definitve, prezenta hotarare se va publica în Monitorul Oficial, potrivit art.23 din Legea nr.554/2004. Cu recurs, in 5 zile de la comunicare, in privinta solutiei date cererii de suspendare. Cu recurs in 15 zile de la comunicare, in privinta solutiei date actiunii in anulare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucuresti, sub sanctiunea nulitatii. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin intermediul grefei instantei, azi, 25.02.2021”, se arată în minuta CAB.

Decizia nu este definitivă.

Chiar dacă toate aceste acte administrative şi-au produs efectele, decizia de joi a instanţei, dacă va rămâne definitivă, va reprezenta un precedent important în materie.

„Este prima victorie împotriva măsurilor autoritaţilor publice care, începând din toamna anului trecut, au suspendat total cursurile faţă în faţă în şcoli şi grădiniţe, pe întreg teritoriul României, fără niciun criteriu, deşi în mod absurd au fost menţinute astfel de activităţi în unităţile afterschool şi în creşe”, au precizat avocaţii de la Firon Bar-Nir, într-un comunicat remis presei după decizia instanţei.