Noi detalii ale prăbuşirii avionului miliardarului Dan Petrescu. Ce s-a întâmplat cu 16 secunde înainte de tragedie VIDEO

Avionul de tip Pilatus PC-12 înmatriculat în România a ajuns la Milano pe 30 septembrie. Duminică, la ora 13:04 ora României, aparatul cu opt oameni la bord a decolat de pe aeroportul Linate, dar imediat după decolare pilotul a avut dificultăţi în controlarea avionului, aşa cum se vede şi din înregistrarea zborului. La doar trei minute de la decolare a pierdut brusc peste 80 de metri altitudine. La ora 13:07:56 (ora Italiei) a fost înregistrat ultimul semnal al avionului. Există martori care spun că aeronava ar fi fost deja cuprinsă de flăcări înainte de a se prăbuşi.

„Era ora 1.05 p.m. (14:05 - ora României), când am auzit sunetul unui avion deasupra mea de parcă i se îneca motorul. Eram în casă, am auzit un zgomot surd ca al unui motor care nu funcţiona, foarte repede am auzit explozia şi apoi coloana de fum. Un dezastru. Apoi, am auzit o explozie foarte puternică, au zdrăngănit geamurile casei, aşa că am deschis fereastra şi am văzut un mare nor de fum cum se ridică spre cer. Asta am văzut. Ditamai coloana de fum, Fecioară Maria”, a descris un martor, transmite Digi24.

Un avion privat s-a prăbuşit brusc de la 2000 de metri, duminică, la ora 13.15, peste o clădire în curs de renovare din Milano, în apropierea unei staţii de metrou. Toate cele opt persoane de la bord au decedat, inclusiv un copil. Ministerului de Externe confirmă că dintre victime, trei sunt cetăţeni români. Este vorba despre miliardarul Dan Petrescu, soţia şi fiul său.

Aeronava era deţinută de omul de afaceri român Dan Petrescu şi se afla la bord împreună cu soţia şi fiul său. Dan Petrescu şi-a făcut cea mai mare parte din avere din imobiliare. Acum deţinea o avere de circa 3 miliarde de euro.

Dan Petrescu, considerat „miliardarul din umbră”, a fost partenerul de afaceri al lui Ţiriac imediat după Revoluţie, când au adus Metro în România. El era foarte discret: conducea maşini vechi şi se nu îmbrăca pretenţios.