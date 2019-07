Nimic nu s-a schimbat: Europa denunţă Secţia Specială, PSD denunţă „priceperea“ Europei. Dăncilă, într-o poziţie ingrată

Potrivit analiştilor politici, punerea în practică a recomandărilor GRECO precum desfiinţarea Secţiei Speciale ar reprezenta o înfrângere grupurile de influenţă din PSD, însă premierul Viorica Dăncilă ar putea să nu aibă de ales în faţa presiunilor venite de la Bruxelles. „În ultimii doi ani Liviu Dragnea şi cei din jurul lui s-au bătut pentru această Secţiei, al cărui scop a fost de la început în a-i lega pe procurori, a-i chema la ordine în cazul în care sunt vizaţi de dosare de corupţie. Asta a fost jocul lor. Iar GRECO spune clar acum că nu vede niciun sens în menţinerea acestei strucuturi. Viorica Dăncilă probabil că nu are nicio părere, însă cei din jurul ei ştiu că doar prin menţinerea Secţiei Speciale pot ţine partidul în ordine, iar dispariţia SIIJ ar reprezenta o înfrângere pentru această grupare. Practic, cei cu dosare nu ar mai putea fi ţinuţi în linie. Acest raport GRECO, cel mai dur din câte au fost până acum, trebuie însă respectat. Am semnat un contract şi acum trebuie să-l respectăm. Nu există altă opţiune. Iar PSD-ul va avea o mare problemă cu instituţiile europene. Sigur, va fi un scurt timp de răgaz, însă odată cu noile conduceri acestea vor dori să se apuce de treabă iar dosarul României este unul în aşteptare. Dăncilă nu are opţiunea să nu se supună instituţiilor europene, air România va trebuii să revină asupra tuturor reformelor din ultimii trei ani. Dăncilă nu are de ales şi cred că în final se va supune cerinţelor europene, chiar dacă va încerca să facă o oarecare opoziţie iniţial, de dragul electoratului PSD”, este de părere analistul politic Stelian Tănase.

„Tonul acestui raport este cel mai dur de până acum, comparativ şi cu Polonia sau alte ţări. România este ţara care a refuzat să aplice cel mai mare număr de recomandări: şase. Este o reacţie negativă a ţării noastre faţă de o organizaţie cât se poate de onestă. Deşi nu cred că premierul Dăncilă le va pune în aplicare, în special desfiinţarea SIIJ, dacă vrea să arate că România este un stat cu valori europene ar trebui să facă acest lucru. Ar trebui să facă acest lucru măcar din bun simţ, pentru că consecinţele acestui raport sunt mult mai mari decât par la prima vedere. El este şi un semnal pentru investitori că în România aplicarea legislaţiei nu este sigură. Să adaugăm la asta şi faptul că pentru preşedenţia finlandeză, statul de drept este o prioritate, şi că vor căuta găsirea unor măsuri pentru a asigura respectarea lui, putem doar presupune care vor fi consecinţele dacă Guvernul va continua cu aceste politici”, a declarat Cristian Pârvulescu, profesor de ştiinţe politice la SNSPA.

Fostul europarlamentar, Cristian Preda, susţine însă că Executivul va ignora aceste rapoarte ale GRECO la fel cum au fost ignorate şi rapoartele MCV ale Comisiei Europene. „Şefia Comisiei va fi votată în toamnă, a Consiliului în decembrie, deci nu cred că vor exista mari presiuni pe Executiv din partea instituţiilor europene până atunci. Evaluarea GRECO e similară cu cea din rapoartele MCV, la care guvernul s-a arătat insensibil. În loc să coopereze, Dăncilă s-a arătat cam ţâfnoasă, la fel ca Grindeanu, Tudose sau Ponta anterior. Ana Birchall pare a avea ceva mai mult curaj, să vedem dacă îi va cere premierului măsuri concrete”, a declarat acesta.

„E obligatoriu să facem ce spune GRECO, altfel vom fi consideraţi o ţară care nu respectă drepturile omului. Independenţa justiţiei este un drept al omului. Dacă nu respectăm drepturile omului, nu mai suntem stat de drept”, Cristi Danileţ, judecător.

Potrivit europarlamentarului USR-PLUS, Ramona Strugariu, preşedintele GRECO a declarat că va monitoriza în continuare situaţia din România. „Nu, recomandările GRECO nu sunt opţionale pentru statele membre. Iar guvernarea PSD ALDE are obligaţia să le implementeze aşa cum sunt formulate. Am primit asigurări de la preşedintele şi secretarul general GRECO că vor monitoriza atent situaţia în continuare. E atât de ruşinos să auzi mereu şi să ştii că ţara ta e pusă la colţ pentru nerespectarea unor reguli şi valori fundamentale ale Uniunii pentru că o gaşcă de oportunişti certaţi cu democraţia şi bântuiţi de frica dosarelor penale a capturat guvernarea şi o exercită la fel de impunitiv şi de iresponsabil cum au dezvoltat cultura propriilor partide. La aproape fiecare discuţie pe care o am cu noii colegi din Parlamentul European, când spun România, reacţia este "still fighting for the rule of law down there"? Cer ferm premierului Dăncilă şi guvernului să nu ne mai facă de râs şi să implementeze rapid toate recomandările GRECO”, a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.

Iordache: Nu vom desfiinţa Secţia Specială Florin Iordache a declarat că PSD şi Guvernul nu vor desfiinţa Secţia Specială, criticând atât raportul GRECO cât şi pe ministrul Justiţiei, Ana Birchall, care a lăsat să se înţeleagă că recomandările din raport sunt obligatorii. „GRECO nu a observat marile probleme din Justiţie, mă refer aici la protocoale, mă refer la constituirea completelor, la influenţarea şi nerespectarea legii de cei care înfăptuiesc justiţia. Nu intenţionăm şi nu am intenţionat să desfiinţăm Secţia Specială. Această Secţie, aşa cum este, trebuie să funcţioneze mai bine, mai rapid”. Declaraţiile acestuia au venit după ce ministrul Justiţiei a declarat, cu privire la obligativitatea implementării recomandărilor, că „atunci când eşti într-un club, e nevoie să respecţi regulile". Ulterior, Birchall a declarat că fiecare instituţie vizată de raport trebuie să ia măsurile care se impun. „La Ministerul Justiţiei noi o să ne facem propria analiză, aşa după cum cred că fiecare instituţie menţionată în raportul GRECO o să-şi facă propria analiză şi să tragă concluziile şi să ia măsurile care consideră că se impun”, a spus aceasta.

Ultimele două rapoarte GRECO, publicate marţi de ministerul Justiţiei, sunt considerate de către analişti a fi cele mai dure din istorie la adresa unui stat al Uniunii Europene, experţii europeni arătându-se şocaţi de modul în care Executivul de la Bucureşti a ales să ignore recomandările anterioare. Desfiinţarea Secţiei Speciale, garantarea independenţie procurorilor, proceduri transparente în numirea şefilor de aprchete sunt cerute în mod direct de către organismul european. „GRECO este preocupat în mod special de faptul că recomandarea de a se renunţa la înfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie a fost complet ignorată. Mai presus de toate, noua legislaţie include mai multe amendamente, printre altele, referitoare la numirile şi eliberările din funcţie a procurorilor de rang înalt, independenţa funcţională a procurorilor, răspunderea personală a judecătorilor şi procurorilor etc. care, împreună, reprezintă ameninţări serioase la adresa independenţei sistemului judiciar în România”, se arată în concluziile raportelor citate.

„Justiţia din România face parte din marea familie a justiţiei europene, iar cei ce nu respectă sau nu pot înţelege valorile europene nu au căderea să se pretindă reformatori. Ar trebui măcar să tacă”, Cristina Tarcea, şefa Curţii Supreme

GRECO: Secţia specială, o anomalie a cadrului instituţional existent Potrivit celor două raporte GRECO, în ceea ce priveşte implementarea măsurilor recomandate în 2015 pentru prevenirea corupţiei în cazul parlamentarilor, judecătorilor şi procurorilor, ţara noastră s-a conformat în totalitate doar în cazul a patru dintre cele 13 recomandări, implementând parţial trei şi neimplementând şase. O atenţie deosebită este acordată Secţiei Speciale, văzută ca o anomalie a cadrului instituţional existent, care ar putea conduce la conflicte de competenţă şi ar putea fi folosită necorespunzător şi supusă unei ingerinţe nejustificate în procesul de justiţie penală, experţii GRECO subliniind faptul că măsurile luate de autorităţile române sunt în deplină contradicţie cu recomandările anterioare, ceea ce reprezintă o evoluţie „profund îngrijorătoare”. „Preocupările exprimate de GRECO privind consecinţele negative ale înfiinţării unei astfel de structuri specializate de urmărire penală şi motivele reale care stau la baza acestei decizii rămân şi mai relevante în contextul presiunii continue asupra Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), eliberării din funcţie a procuroruluişef al DNA şi al influenţei crescânde a controverselor aflate în desfăşurare în România cu privire la numirile de judecători şi procurori. (...) GRECO este în mod serios îngrijorat de consecinţele pe care aceste evoluţii le au asupra independenţei sistemului judiciar, precum şi asupra luptei împotriva corupţiei în România, şi insistă ca Secţia de urmărire penală pentru investigarea infracţiunilor din justiţie să fie desfiinţată”, arată experţii GRECO. Rapoartele GRECO critică de asemenea modul lipsit de transparenţă în care este adoptată legislaţia în Justiţie, modificările legislative dar şi deciziile CCR ce au condus la „reducerea efectivă a garanţiilor de independenţă a procurorilor”.

Tarcea: Vom asista la demisii sau măcar la retrageri decente din spaţiul public? Şefa Curţii Supreme, Cristina Tarcea, a avut o reacţie dură după publicarea rapoartelor GRECO afirmând că ele confirmă temerile ridicate în atenţie de instituţia pe care o conduce afirmând că ar fi necesare demisii sau retrageri decente din spaţiul public. „GRECO afirmă în termeni lipsiţi de echivoc că este în mod serios îngrijorat de consecinţele nerespectării recomandărilor privind SIIJ asupra independenţei sistemului judiciar şi insistă ca această unitate de parchet să fie desfiinţată. Mai constată GRECO, că modificările legilor justiţiei şi deciziile Curţii Constituţionale reprezintă o potenţială ameninţare la adresa independenţei magistraţilor şi că modul în care este reglementată răspunderea magistraţilor reprezintă un risc de presiune asupra judecătorilor si procurorilor. Nu pot să nu mă întreb acum, după publicarea raportului, dacă cei care au propus şi susţinut necondiţionat modificări legislative care încalcă independenţa justiţiei îşi vor asuma rezultatul acţiunilor lor. Vom asista la demisii sau măcar la retrageri decente din spaţiul public?”, a declarat şefa instanţei supreme pentru publicaţia g4media.

