Neversea 2019. Surpriza Jandarmeriei Română pentru festivalul de la malul mării

Şi la această ediţie a festivalului Neversea, Jandarmeria Română va avea alături un partener de nădejde! Este vorba de Silva, o căţeluşa în vârstă de 7 ani care este nerăbdătoare ca festivalul să-şi deschidă porţile.

SIlva a participat, de-a lungul anilor, la misiuni importante şi a ajutat la soluţionarea multor cazuri dificile. La festival, Silva va ajuta la menţinerea ordinii publice.

Mesajul dat de Silva, pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române: „De mâine ne vedem pe plaja Neversea. Eu m-am pregătit. Vin cu gaşca, încă şase prieteni. Ne-am antrenat împreună şi reuşim să mirosim de la distanţă un mix bun. La noi vibe-ul ajunge în mod diferit şi vă garantăm că nu avem de gând să ratăm nimic din ce ne pune pe tavă festivalul. Sunt Silva, am şapte ani şi, deşi mă apropii de vârsta de pensionare, nu am ratat niciun festival Neversea, iar anul acesta rămân şi la after hours. Ne vedem la Neversea”.

În fiecare zi a festivalului, între 4-7 iulie, aproximativ 250 de luptători ai Grupărilor de Jandarmi Mobile Constanţa şi Bacău, 100 de poliţişti din cadrul I.P.J. Constanţa (Poliţie Rutieră, Ordine Publică şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale), sprijiniţi de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, Garda de Coastă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, IGI Constanţa şi Poliţia Locală vor asigura măsurile de securitate pentru toţi participanţii la acest eveniment

Măsuri siguranţă festival

Participanţii sunt rugaţi să nu vină la eveniment cu bagaje voluminoase pentru că nu este permisă intrarea cu ele (dimensiunea maximă 21cm x 29cm) .

Reprezentanţii forţelor de ordine reamintesc tuturor participanţilor că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este interzisă prezenţa la acest tip de eveniment a persoanelor care au asupra lor substanţe halucinogene, iritant lacrimogene sau cu efect paralizant, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestuia.

Reprezentanţii MAI recomandă:

Pentru o comunicare cât mai rapidă şi eficientă, în interior vor fi instalate corturi de unde puteţi obţine toate informaţiile necesare pentru siguranţa dumneavoastră. În toată această perioadă, reprezentanţii MAI vă propun un parteneriat de securitate, invitându-vă să vă informaţi şi să vă adresaţi cu încredere, de fiecare dată când ceva vi se pare suspect sau sunteţi martorii producerii unor fapte de natură antisocială, recomandându-vă să informaţi de urgenţă cel mai apropiat reprezentant al forţelor de ordine. Respectaţi indicaţiile forţelor de ordine, cooperaţi şi evitaţi implicarea în conflicte de orice natură.

Participanţii care vin însoţiţi de minori sunt rugaţi să acorde o atenţie sporită acestora.

Poliţiştii rutieri vă recomandă să folosiţi mijloacele de transport în comun, iar dacă vă deplasaţi cu autoturismele, să nu opriţi neregulamentar.

Peste 1.800 de angajaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor asigura ordinea publică la Festivalul Neversea, care se va desfăşoară în perioada 4-7 iulie, în Constanţa. Organizatorii susţin că numărul celor care vor veni la festival va fi mai mare decât anul trecut. Anul acesta, bugetul festivalului se ridică la aproximativ 9 milioane de euro.

