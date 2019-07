Ministrul de Interne a demisionat

„În urma unei discuţii pe care am avut-o cu premierul am decis să mă retrag din funcţia de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din minister. Îi mulţumesc doamne premier pentru încredere şi trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor”, a spus Nicolae Moga.

Nicolae Moga a fost numit în funcţia de ministru de Interne în urmă cu 6 zile.

Demisia sa vine cu doar 30 de minute înainte de şedinţa CSAT , pentru a analiza raportul MAI şi date cu privire la crimele din Caracal.

Comentând la Digi 24 demisia lui Moga, Cristian Tudor Popescu a spus că „Arată ca o fugă, e ca un bir cu fugiţii. E un ministru de Interne care a dat de greu şi şi-a spus de ce să încasez eu politic acum, că nu eram aici?“



În acest moment, Ministerul de Interne şi Poliţia Română sunt fără conducere, în contextul valului de emoţie declanşat de tragedia de la Caracal. Şeful Poliţiei, Ioan Buda, a fost demis luni seară printr-o decizie a premierului Dăncilă, dar în Monitorul Oficial nu a apărut o altă decizie de numire în funcţie. În urma acestei demiteri, Ioan Buda a revenit în funcţia de şef al Poliţiei de Frontieră. În urmă cu două zile, presa anunţa că Nicolae Moga a numit-o pe Elena Voinea, despre care presa din Constanţa scrie că a fost iubita lui Radu Mazăre, şefă de cabinet. Elena Voinea a ajuns în cercul primarului Radu Mazăre în anul 2008. În vara lui 2009, Elena Voinea a lucrat ca hostess la evenimentul Power Marine, rezultat din asocierea primăriei Constanţa cu firmele afaceriştilor Ionuţ Barbu, Elan Schwartzenberg, Sorin Gabriel Strutinsky şi Gabriel Valentin Comănescu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: