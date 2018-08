Mai mult decît atît, ordinele au fost ale lui Dragnea, pe filiera Dăncilă şi Carmen Dan. Ce s-a produs în această zi este o crimă împotriva umanităţii şi trădare de ţară! Cei responsabili trebuiesc judecaţi de un tribunal militar.



La ora cînd scriu aceste rînduri, 4:25 AM, nu mai există niciun dubiu că Jandarmeria a acţionat împotriva poporului român, împotriva cetăţenilor acestei ţari. A acţionat la comandă. Dimensiunea, amploarea şi gravitatea tranfsormă totul într-o crimă împotriva umanităţii.

Pe tot cuprinsul zilei, am stat în espectativă, neştiind ce să cred despre violenţa jandarmilor. Trusturile media ofereau doar headline-uri, fără informaţii punctuale. Facebook-ul era mut şi el - încă nu apucase să capete suficient elan cît să-mi invadeze newsfeed-ul. Dar acum nu mai există niciun dubiu. Am fost la rîndul meu în Piaţă, iar între timp Facebook-ul mi-a fost invadat de tot felul de video-uri, poze şi mărturii.

S-a tras cu muniţie în populaţie, s-au aruncat grenade cu spray lacrimogen şi cu piper, iar oamenii paşnici au fost bătuţi cu bestialitate de către “bravii şi mîndrii” jandarmi. O gaşcă de bătăuşi, lipsiţi de creier care au “respectat” nişte ordine. La fel ca la orice crimă împotriva umanităţii, vina este şi personală, nu numai ierarhică. Puteau să nu respecte ordinul, atîta timp cît ordinul este criminal. Şi totuşi l-au respectat… Prin urmare sunt părtaşi la nivel individual fiecare dintre cei care au comis aceste orori.

Sunt cîteva lucruri care trebuiesc punctate:

Jandarmeria a avut tot timpul un caracter provocator şi agresiv la adresa protestatarilor

Printre protestatari au fost infiltrate grupuri din galeriile de fotbal

Deşi Jandarmeria avea şi cunoştinţele şi capacitatea de a extrage din mulţime pe indivizii din galariile de fotbal, cu bună ştiinţă nu a făcut-o.

Jandarmeria a intervenit masiv, disproporţionat faţă de întreaga masă de oameni din Piaţă

Din imaginile video de pe net, se observă cum Jandarmeria a bătut oameni paşnici, care nu reprezentau nicio ameninţare.

Se încearcă discreditarea protestelor prin acţiuni de violenţă gratuită din partea Jandarmeriei faţă de protestatari.

Această violenţă deliberată a Jandarmeriei reprezintă o crimă împotriva umanităţii.

Jandarmeria a “respectat” ordinele politice, în speţă pe cele ale lui Dragnea, Dăncilă şi Carmen Dan.





De ce folosesc eticheta de Mineriada Jandarmilor? Pentru că atît din ce am trăit eu în Piaţă (la rîndul meu fiind agresat şi lovit), cît şi din ce am văzut din alte video-uri, singurul criteriu pentru care erai bătut era acela dacă eşti expat, dacă faci parte din diaspora.

Mi-este foarte clar că jandarmii au primit ordin să bată pe oricine care semănă cu persoane venite din diaspora. Totul reprezintă o nouă mineriadă, în care calitatea de “delicvent” o dă eticheta de expat. Adică eşti “delicvent” dacă ţi-ai însuşit valori de libertate, liberă exprimare şi cel mai grav, dacă eşti o persoană cinstită. Acest tip de valori nu are ce căuta într-o ţară precum România, în care furtul şi corupţia fac legea; lege întărită de minerii îmbrăcaţi în uniforme de jandarmi.

Depun mărturie că la rîndul meu am fost agresat şi lovit, fără ca eu să fi provocat pe cineva. Ba chiar din contră, eram cu spatele la jandarmi, şi mă interpusesem între ei şi un grup din galerii care voiau să-i atace pe jandarmi, reuşisem să-i liniştesc pe cei din galerii, după care, la aproape jumătate de minut după ce îi calmasem, am fost lovit din spate, şi mi s-a pulverizat spray cu piper. Menţionez că în acele momente cei din jandarmerie nu se aflau sub nicio formă în pericol. Singura mea “vină” a fost aceea că nu i-am lăsat pe cei din galerii să se bată cu jandarmii.

Mai mult decît atît, în repetate rînduri i-am rugat pe jandarmi să-i scoată din mulţime pe agitatori şi pe liderii lor, care erau singulari şi se puteau extrage uşor, dar jandarmii îmi zîmbeau ironic, sau se făceau că nu aud.



Într-o astfel de situaţie, nu pot să nu trag concluzia că, violenţele au fost premeditate, că s-a dorit să se ajungă la escaladarea violenţei, şi că nu s-a dorit în nicio clipă prevenirea violenţei.

Iar dacă experienţa mea este poate subiectivă, pentru că am fost fix între galeriile de fotbal şi jandarmi, mărturiile din filmările de pe net, în care oamenii sunt cît se poate de paşnici - unii chiar întinşi pe jos cu mîinile ridicate în semn de supunere - sunt loviţi fără nicio reţinere, ei bine mărturiile acestea sunt cît se poate de relevante în a înţelege că jandarmii s-au comportat precum nişte mineri.

De asemenea, folosirea de grenade cu gaze lacrimogene în mod total gratuit, împotriva populaţiei care protesta paşnic, reprezintă o crimă împotriva poporului român care nu va fi ştearsă niciodată din istorie.

Îmi aplec sufletul către toate victimile acestei orori şi le doresc multă putere să treacă peste infernul în care au fost aruncaţi de minţile criminale responsabile: Dragnea, Dăncilă şi Carmen Dan. Să nu uităm că victime sunt şi jandarmii răniţi, şi că este inadmisibil ce au păţit. Multă, multă sănătate vă doresc tuturor!

Dragnea, Dăncilă şi Carmen Dan: sunteţi trădători care aţi comis crime împotriva umanităţii! Vă doresc să fiţi judecaţi cît mai curînd de un tribunal militar.