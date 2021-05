Mihnea Costoiu: România a pierdut definitiv statutul de membru fondator al ELI DC/ERIC

„În ultimii doi, trei, patru ani lucrurile s-au schimbat fundamental tocmai că am înlocuit specialiştii. (...) Am înlocuit oamenii care sunt în stare să poarte, au fost în stare să poarte un dialog instituţional politic pe politica ştiinţei, la acest lucru măefer, cu oameni care nu sunt din domeniu, cu tot felul de filozofi, fără să vreau să jignesc, sunt oameni poate valabili în domeniul lor, dar care nu au niciun fel de legătură cu domeniul şi acest lucru a dus la o incapacitate de a dialoga cu reprezentanţii ştiinţifici din ELI DC şi din Europa (...) Din nefericire, faptul că oameni care nu se pricep sunt de ceva perioadă în dialog cu partenerii noştri europeni a scăzut încrederea la zero până când această încredere şi acest minim fir de legătură s-a rupt. Astăzi România a pierdut ceva ce nu mai poate câştiga niciodată, chiar dacă oficialii spun altceva, şi anume statutul de membru fondator. Acum vorbim de posibilitatea ca România să devină observator, ori România nu este observator, România este fondator al acestui DC. Aşa am plecat până când încrederea s-a rupt", a spus Mihnea Costoiu, fost ministru al Educaţiei şi Cercetării, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, România nu va mai putea câştiga „niciodată" statutul de membru fondator deoarece din cauza unei neglijenţe, ţara noastră, a ajuns să piardă contactul cu lumea ştiinţifică internaţională.



„A fost un efort constant din 2007 până astăzi pentru a ajunge cu proiectul în această fază şi printr-o neglijenţă am ajuns să pierdem contactul cu lumea ştiinţifică internaţională. Chiar dacă decidenţii de la Bucureşti vor conştientiza lovitura pe care România primit-o... Chiar dacă vor conştientiza şi vor face paşii necesari, România nu va mai putea câştiga niciodată statutul de fondator. Fondatori sunt astăzi Ungaria şi Cehia. Suntem cu câţiva observatori, nici măcar observatori nu am fost primiţi, adică nici măcar să stăm în spate, nu la masă ci undeva în cameră, ca să fiu plastic, nu am fost primiţi. Nu suntem lăsaţi nici măcar în curtea casei, undeva pe stradă şi aflăm din ziare, din comunicări publice ceea ce se întâmplă în interiorul discuţiilor. Este o lovitură pentru noi, cei care am construit acest proiect, este o durere foarte mare", a afirmat Costoiu.



El consideră că laserul are nevoie de finanţare pentru mentenanţă, pentru a susţine experimentele.



Rectorul UPB a precizat că România a fost prima ţară din cele trei care a demarat proiectul în 2013, moment în care era „vârful de lance".



„Prima ţară care demara proiectul era România. (...) Noi am început dialogul pentru ELI Delivery Consortium, noi am început proiectul, noi am fost vârful de lance la Comisie (n.r. Comisia Europeană) şi aşa mai departe. (...) În 2013 România era ţara care începuse prima proiectul din cadrul celor trei ţări participante la proiectul european - vorbim de Ungaria şi Cehia. Noi am lansat în 2013 deja construcţia", a afirmat rectorul UPB.



Potrivit acestuia, negocierile privind demararea proiectului ELI au fost unele „extrem de complicate" deoarece a fost o negociere la care au participat cancelarul Germaniei, preşedintele Franţei şi premierul francez.



Mihnea Costoiu considere că Laserul de la Măgurele este în pericol de a se „prăbuşi".



„Fără recunoaşterea activităţii laserului de către comunitatea ştiinţifică şi respectiv de către Comisia Europeană pe baza recomandării specialiştilor. laserul se va prăbuşi. Laserul are o şansă cu ghilimele de rigoare să se prăbuşească total pentru că nu va mai putea primi finanţare decât ceea ce va acorda România din bugetul propriu, ceea ce este absolut insignifiant", a spus rectorul Universităţii Politehnica.



El a făcut un apel către universităţi, institute de cercetare, dar şi către clasa politică să „depună un efort constant" pentru „a salva cel mai mare proiect ştiinţific din ultimii 50 de ani".



„Fac un apel la toată lumea. Fără această conlucrare, şi nu este vorba despre un partid sau altul, de un ministru sau altul şi, foarte important, Guvernul trebuie să înţeleagă că trebuie să îşi trimită la masa acestor negocieri profesionişti în domeniu. (...) Credibilitatea am pierdut-o foarte repede şi se câştigă foarte greu", a arătat rectorul UPB.



Potrivit acestuia, UPB este singura universitate românească ce are o şcoală doctorală şi două mastere dedicate Laserului de la Măgurele, încă din anul 2012. Universitatea şă-a asumat această finanţare deoarece îşi doreşte să pregătească specialişti pentru acest proiect.