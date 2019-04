Măsuri de securitate deosebite pentru vizita Papei Francisc în România

Totul se petrece într-un context complicat în care autorităţile de profil au anunţat că, în ultima vreme, numărul de persoane care s-au radicalizat la islamism este în creştere în România.

Cu ochii pe radicalizaţi

„Cea mai mare parte a indivizilor radicalizaţi se află în stadii incipiente sau intermediare ale procesului, iar pe teritoriul naţional nu sunt constituite reţele sau celule", anunţau recent procurorii de la Parchetului General. Toate aceste persoane vor fi atent monitorizate de autorităţile române în domeniu mai ales în perioada vizitei Papei Francisc la Bucureşti, susţine fostul director al Serviciului Român de Informaţii, Costin Georgescu. „Indivizii radicalizaţi vor fi supravegheaţi prin mai multe metode, 24 de ore din 24, pentru ca orice intenţie ostilă să fie sesizată din timp”, spune Costin Georgescu.

Serviciile secrete pun la punct traseele pe care va circula Papa Francisc cu papamobilul. Se vor identifica eventualele puncte nevralgice pentru a fi protejate Costin Georgescu Fost director al SRI

Fostul şef al SRI a explicat pentru „Adevărul” cum se pune la punct o astfel de vizită. „Toate serviciile secrete (SRI, STS, SIE, SPP, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi unitatea de informaţii a MAI) colaborează şi pregătesc din timp acest eveniment împreună cu serviciile de informaţii ale Sfântului Scaun. Se pun la punct traseele pe care va circula Papa Francisc cu papamobilul. Se vor identifica eventualele puncte nevralgice pentru a fi protejate. Aceleaşi măsuri se pun în practică pentru Bucureşti, dar şi pentru celălalte locuri care vor fi vizitate de Sfântul Părinte. Şi fiecare loc prin care va trece, Bacău, Şumuleu-Ciuc, Iaşi, Blaj sau Sibiu este atent studiat pentru că fiecare are specificul lui”, a spus Costin Georgescu, care are la activ organizarea vizitei Papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti. Totuşi, fostul şef al SRI a precizat că, în comparaţie cu evenimentul de acum 20 de ani, acum contextul în care are loc vizita este mult mai complicat.

Biserica Romano-Catolică poate cere o altă locaţie

În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, preotul Francisc Doboş a declarat că persoanele care vor să-l vadă pe Sfântul Părinte se mai pot înscrie încă pe site-ul special deschis pentru acest eveniment, inscrieri.papalabucuresti.ro.

Asfel, cei care vor să asiste în după-amiaza zilei de vineri, 31 mai 2019, la Sfânta Liturghie prezidată de Sfântul Părinte Papa Francisc în Catedrala romano-catolică Sfântul Iosif Bucureşti se mai pot înscrie pentru a primi un bilet. Procesul efectiv de înscriere durează câteva minute şi se face în mai mulţi paşi. Arhidieceza Romano-Catolică estimează că în zona cu pricina au loc cam 20.000 de oameni care îl vor putea vedea pe Papa Francisc. „Dacă numărul acestora va fi cu mult mai mare nu excludem posibilitatea ca să solicităm autorităţilor o altă locaţie. Sigur dacă va fi identificată una într-un timp rezonabil”, a precizat preotul Francisc Doboş.

Cum se intră în „Zona zero”

De precizat este că toţi cei care vor fi acceptaţi după înscriere vor intra în posesia unui bilet cu un cod de bare. Datele personale vor fi controlate de autorităţi la intrarea în „Zona zero”, cum a fost denumit perimetrul format din mai mute străzi din jurul Catedralei Sfântul Iosif, unde Sfântul Părinte va celebra liturghia. Pe toate aceste artere va exista un culoar de trecere pentru papamobil. În plus, potrivit autorităţilor, la distribuirea biletelor se are în vedere dacă o persoană vine cu familia, iar pentru cei cu dizabilităţi vor exista zone speciale.

Papa Francisc va ajunge în România pe 31 mai, iar în prima zi a vizitei, Suveranul Pontif va ţine un discurs la Palatul Cotroceni, unde va avea loc ceremonia oficială de primire. Papa Francisc va avea o întâlnire şi cu premierul Viorica Dăncilă. Apoi, va pleca spre Mitropolie. Suveranul Pontif va fi întâmpinat aici de către Patriarhul Daniel. Vor vizita împreună întreg ansamblul Patriarhal, iar mai apoi va avea loc şi o discuţie între cei doi. Credincioşii îl vor putea vedea pentru prima oară la Catedrala Mântuirii Neamului. Oamenii vor avea acces doar în curte.

În prima zi a lunii iunie, Papa este aşteptat la Sanctuarul din Şumuleu-Ciuc, considerat centrul celui mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est.

În a doua parte a zilei, Suveranul Pontif va merge la Iaşi, unde zeci de mii de oameni îl vor aştepta. Papa Francisc va fi prezent mai întâi aici, la Catedrala Episcopiei Romano Catolice. Apoi va merge în piaţa Palatului Culturii, unde le va vorbi pelerinilor.

Pe 2 iunie Suveranul va merge la Blaj. Iar în jurul orei 17, va părăsi România de pe aeroportul internaţional Sibiu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: