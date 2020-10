Lucian Bode, după ce ambasadorul SUA a anunţat construirea unei autostrăzi şi căi ferate care să lege Constanţa cu Gdansk: Eforturile şi seriozitatea noastră încep să dea roade

“Salut iniţiativa Statelor Unite ale Americii - partenerul nostru strategic, care, prin vocea ambasadorului său la Bucureşti, şi-au exprimat dorinţa de a sprijini România pentru dezvoltarea economică, energetică şi acum şi cea a infrastructurii rutiere şi feroviare. Eforturile şi seriozitatea noastră încep să dea roade. Cele două proiecte importante Rail-2-Sea şi Via Carpatia vor primi un sprijin important pentru dezvoltarea infrastructurii care să lege Constanţa, de la Marea Neagră, cu Gdansk, de la Marea Baltică.

Aceste proiecte de infrastructură vor fi un real beneficiu pentru economiile statelor partenere, dar şi pentru economiile din regiune. Ambele proiecte, atât Rail-2-Sea cât şi Via Carpatia, implică atragerea de fonduri private. În acest context, anunţul administraţiei americane nu poate decât să încurajeze fondurile de investiţii să susţină aceste proiecte”, a declarat, sâmbătă, Lucian Bode, citat într-un comunicat de presă.

Ministerul Transporturilor transmite că, în cadrul proiectului “Iniţiativa celor Trei Mări”, România a avansat o serie de propuneri de proiecte care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite.

Două proiecte importante vizează România:

⁃ Rail-2-Sea: urmăreşte construirea unei linii de cale ferată cu dublă utilizare civilă-militară între portul Gdansk şi portul Constanţa. Acest proiect are ca obiectiv principal modernizarea unor coridoare feroviare atât pentru utilizarea comercială cât şi pentru transportul rapid al forţelor şi echipamentelor militare pe teritoriul României, cu o lungime totală de 3663 km, între Portul Gdansk şi Portul Constanţa care va traversa patru state: Republica Polonă, Republica Slovacă, Ungaria şi România.

⁃ Via Carpatia: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a susţinut şi participă la realizarea proiectului promovat de partea polonă, Via Carpatia care are ca obiectiv principal crearea unui coridor de transport din partea de nord a Europei spre sud, prin Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria şi Grecia, ca o nouă conexiune de autostradă între nordul şi sudul Europei, integrând sistemul de transport al statelor participante.

Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman a anunţat, vineri, la evenimentul de semnare a Acordului inter-guvernamental cu Departamentul pentru Energi: ”Vom începe derularea unui nou proiect pentru România, împreună cu Polonia, pentru construirea unei autostrăzi şi căi ferate, care să lege Constanţa, de la Marea Neagră, cu Gdansk, de la Marea Baltică. Acest proiect de infrastructură va reprezenta un beneficiu uriaş pentru economiile României şi Poloniei, dar şi pentru economiile din regiune, ani buni de acum încolo”.