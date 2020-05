„Ca ţintă generală a acestor webinarii, dar şi ca obiectiv principal pentru toată activitatea noastră de zi cu zi - vă rugăm să reţineţi motivele pentru care au fost comise aceste infracţiuni. Banii! Puneţi întotdeauna sintagma «follow the money» ca factor primordial în planurile de anchetă. Folosiţi toate mijloacele disponibile pentru a urmări şi recupera activele din jurisdicţia noastră naţională şi nu numai. Folosiţi facilităţile pe care le oferă legile noastre pentru a ajunge în jurisdicţii străine, inclusiv în cele offshore şi asiguraţi-vă că «infracţiunea se plăteşte». Avem deja mai multe cazuri concrete în care monedele virtuale au fost confiscate şi sunt gestionate în prezent de ANABI. Acesta este un început bun; cu toate acestea, trebuie să continue cu mai multă putere şi cu mai multe rezultate”, a declarat ministrul Justiţiei.

Hackerii au început să atace spitalele

Cătălin Predoiu a arătat că la nivelul Uniunii Europen s-a înregistrat o creştere a infracţiunilor cu privire la materialele pentru spitale.

„Infractorii care pretind că vând echipament medical au obţinut transferuri de la companii private sau chiar din sectorul public (adică spitale). De asemenea, au livrat produse medicale falsificate sau periculoase şi au obţinut profit substanţial din această activitate ilicită. Aceste transferuri ilegale se fac de obicei rapid, în mai multe jurisdicţii, şi prin implicarea mai multor conturi bancare, în multe cazuri scăpând de sub controlul autorităţile legale din cauza rapidităţii acţiunilor lor. Contracararea acestor acţiuni necesită cea mai bună utilizare a instrumentelor legale, de la schimbul de informaţii în timp util la obţinerea de dovezi care trebuie aduse în instanţa de judecată. Este nevoie de proceduri bine puse la punct şi rapide, chiar înainte de lansarea cererilor formale de cooperare internaţională pentru îngheţarea banilor şi pentru a ajunge la veriga finală a grupului infracţional”, a arătat ministrul Justiţiei.

Mesajul SUA: „Statul de drept va prevala”

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zukerman, i-a mulţumit lui Cătălin Predoiu şi a dat asigurări că Washingtonul sprijină România în combaterea fenomenului atacurilor cibernetice.

„Aş dori să îi mulţumesc prietenului meu, Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, pentru întrega muncă depusă şi dedicaţia de care dă dovadă în reconstrucţia şi întărirea statului de drept în România. Este o sarcină dificilă, dar, cu oameni ca el la conducere, statul de drept va prevala. (…) Statele Unite şi preşedintele Trump îi salută pe toţi oamenii puternici moral şi integri. Vom fi alături de ei şi de poporul român sprijinindu-i cu toate resursele disponibile în lupta lor pentru protejarea oamenilor din România şi pentru menţinerea statului de drept. Poporul român nu va uita şi nu va ierta laşitatea şi complicitatea celor care caută să slăbească justiţia şi statul de drept”, a declarat ambasadorul SUA.

Patru webinarii pe tema infracţiunilor cibernetice

Ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu a participat, pe 19 mai, alături de ambasadorul Adrian Zukerman, la deschiderea webinar-ului „Investigarea atacurilor de tip Ransomware în timpul Pandemiei Covid-19”.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Justiţiei în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, în colaborare cu Programul în Domeniul Criminalităţii Informatice şi Proprietăţii Intelectuale (ICHIP) din cadrul Departamentului de Justiţie al Statelor Unite, FBI, Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate (DCCO) din cadrul IGPR şi Biroul Internaţional Împotriva Stupefiantelor şi de Aplicare a Legii din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite.

Cel de-al doilea webinar, care va fi organizat la sfârşitul acestei luni – este dedicat Danger in the Dark – Combating Criminal Dark Web Marketplaces during the Covid-19 Pandemic.

Al treilea webinar, dedicat şi procurorilor şi forţelor de ordine române, vizează aspecte ale spălării banilor în acest context complex - Chasing Criminals and their Money during the Covid-19 Pandemic – Money Laundering and Cryptocurrency.

Ultimul webinar va avea un accent şi mai specializat: Advanced Criptocurrency - Tracing Cryptocurrency to Make Cases.