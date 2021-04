Fostul primar Neculai Onţanu, condamnat cu suspendare pentru „afacerile” cu terenuri din Sectorul 2 - Minuta sentinţei

Anterior, Curtea de Apel Bucureşti a constatat că faptele lui Neculai Onţanu s-ar fi prescris şi a dispus încetarea procesului penal cu privire la fostul edil.



„Condamnă pe inculpatul Onţanu Neculai la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită(…) Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatului Onţanu Neculai pe durata unui termen de încercare de 8 ani (…). Pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acest serviciu, b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 din Vechiul Cod penal, a căror nerespectare determină revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale”, se arată în minuta deciziei ICCJ.

Alte pedepse dispuse de ICCJ:

Toma Şutru - 3 ani cu suspendare, termen de încercare 8 ani

Loredana Radu – 3 ani cu suspendare, termen de încercare 8 ani

Aurel Radu – 3 ani cu suspendare, termen de încercare 8 ani

Acuzaţiile procurorilor DNA

Neculai Onţanu a fost trimis în judecată în iunie 2016 de DNA sub acuzaţia că, în perioada 2006 - 2007, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la un beneficiar al unor drepturi litigioase (denunţător în cauză), pentru ca în schimb să faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce totalizau 83.500 mp, situate pe raza Sectorului 2.

În dosar au mai fost deferiţi justiţiei Toma Şutru, la data faptelor secretar al Consiliului local al Sectorului 2, Loredana Radu şi Aurel Radu.

Neculai Onţanu este acuzat că a pretins şi primit, în mod indirect, o suprafaţă de 1.500 mp cu o valoare de piaţă estimată la 1.441.495 euro (pe strada Barbu Văcărescu din Sectorul 2 - o zonă rezidenţială) şi care a fost transferată de denunţător, în mod gratuit, prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare fictive, către două persoane interpuse, indicate de fostul primar.

Cele două persoane sunt Loredana Radu şi Aurel Radu.Terenul primit de avocata Loredana Radu ca mită pentru Neculai Onţanu ar fi fost revândut apoi fostului vicepremier Gabriel Oprea. După vânzarea terenului către Gabriel Oprea, Loredana Radu a obţinut de la Primăria Sectorului 2 o autorizaţie de construcţie pentru un imobil cu 10 etaje, care ulterior a şi fost ridicat.